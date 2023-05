Niedawno wygrał Ligę Europy, a teraz zostaje zwolniony. To już oficjalne

Wyniki Eintrachtu Frankfurt w tym sezonie pozostawiają sporo do życzenia. Zespół prowadzony przez Olivera Glasnera odpadł z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej, a w lidze niemieckiej zajmuje dziewiąte miejsce z 43 punktami i matematycznie ma szansę jedynie na wywalczenie awansu do Ligi Konferencji Europy. Dużo lepiej sytuacja wygląda w Pucharze Niemiec, gdzie Eintracht zagra w finale z RB Lipsk. Klub podjął decyzję co do dalszej współpracy z Oliverem Glasnerem.

Eintracht Frankfurt rozstaje się z Glasnerem. Następcą może zostać były asystent Nagelsmanna

Eintracht Frankfurt poinformował w oficjalnym komunikacie, że klub zdecydował się rozstać z Oliverem Glasnerem z końcem sezonu 22/23. To oznacza, że Austriak nie wypełni umowy podpisanej do czerwca przyszłego roku. - Akceptuję decyzję zarządu, która została mi przekazana w konstruktywny sposób. Nasze rozmowy zawsze były szczere i otwarte, a także charakteryzowały się wzajemnym szacunkiem. Teraz nie czas na pożegnania, wciąż mamy przed sobą ważną misję. Dla mnie ważne jest, żeby Eintracht grał w Europie w przyszłym sezonie - mówił Glasner, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Zdaniem niemieckich mediów powodami zwolnienia Glasnera są słabe wyniki w lidze i zła atmosfera wewnątrz klubu. Trener wcześniej mówił, że gorsze wyniki to efekt przemęczenia piłkarzy oraz wąska kadra. - Uważamy, że po tych spekulacjach, niezbędna jest jasność w kwestii przyszłości. Będziemy pracować nad jak najlepszym zakończeniem sezonu i skoncentrujemy się na ostatnich meczach - dodał Markus Kroesche, dyrektor sportowy Eintrachtu. Faworytem do zastąpienia Glasnera ma być Dino Toppmoeller, czyli były asystent Juliana Nagelsmanna w Lipsku i Bayernie Monachium.

Wcześniej Oliver Glasner pracował w austriackim LASK Linz (2015-2019) oraz w Wolfsburgu (2019-2021). Co dalej w jego przyszłości? "Sport Bild" podawał w marcu tego roku, że Austriak jest w gronie kandydatów do objęcia Realu Madryt, jeśli zwolniony zostałby Carlo Ancelotti. Glasner był też przymierzany do zostania nowym trenerem Tottenhamu.

To właśnie Oliver Glasner doprowadził Eintracht Frankfurt do wygrania Ligi Europy w sezonie 21/22. Wtedy Niemcy ograli w fazie pucharowej Real Betis, FC Barcelonę i West Ham United, a w finale po rzutach karnych pokonali Glasgow Rangers.