Niespodziewany gość na treningu Bayernu. Wielki powrót

Niemcy zawiedli podczas mistrzostw świata w Katarze, nie wychodząc z fazy grupowej. Tak spektakularna wtopa spowodowała, że m.in. Stefan Effenberg zaczął podważać pozycję Manuela Neuera i stwierdził, że bramkarz Bayernu nie jest już nietykalny w kadrze. Na domiar złego Neuer udał się na wakacje na narty i złamał nogę, przez co wypadł z gry do końca sezonu. Bayern Monachium musiał szybko reagować, sprowadzając Yanna Sommera za osiem mln euro z Borussii Moenchengladbach. Od początku roku Neuer przechodzi rehabilitację po poważnej kontuzji.

Wielki powrót w Bayernie. Manuel Neuer wznawia treningi na murawie

Kibice Bayernu Monachium w końcu mogą cieszyć się dobrymi informacjami ws. Manuela Neuera, bo dziennik "Bild" opublikował zdjęcia, z których wynika, że bramkarz po raz pierwszy trenował na Sabener Strasse na murawie. Neuer opuścił trening po niewiele ponad godzinie w towarzystwie Michaela Rechnera (trener bramkarzy - red.), Thomasem Wilhelmim (trener odpowiedzialny za rehabilitację) oraz Hermannem Gerlandem (były asystent trenerów Bayernu, obecnie współpracujący z Hansim Flickiem w reprezentacji Niemiec).

Warto przypomnieć, że tuż po odniesieniu kontuzji przez Manuela Neuera w mediach rozważano różne scenariusze, nawet te zakładające przedwczesne zakończenie kariery lub powrót do gry dopiero pod koniec 2023 roku. "Neuer chce być gotowy na 100 procent podczas przygotowań do nowego sezonu i chce od razu dać do zrozumienia, że znów jest numerem jeden w Bayernie. Wszystko dzieje się dużo wcześniej, niż wszyscy myśleli" - czytamy w artykule "Bilda". To oznacza, że Neuer powinien być w pełni gotowy do gry na początku lipca.

Sky Sport informował na początku maja, że powrót Manuela Neuera na początek okresu przygotowawczego do nowego sezonu bardzo ucieszy Thomasa Tuchela, który chce na niego postawić. Dodatkowo docenia jego cechy przywódcze, których brak w drużynie jest odczuwalny. Kontrakt Manuela Neuera z Bayernem Monachium wygasa z końcem czerwca 2024 roku.

Manuel Neuer trafił do Bayernu Monachium latem 2011 roku na zasadzie wolnego transferu z Schalke 04. Do tej pory legendarny bramkarz zagrał niemal 500 spotkań dla Bayernu, w których zachował 233 czyste konta. W tym czasie Niemiec wygrał z Bayernem m.in. dziesięć mistrzostw kraju, dwa puchary Ligi Mistrzów czy dwa Klubowe Mistrzostwa Świata.

Bayern Monachium wciąż nie jest pewny zdobycia mistrzostwa Niemiec w tym sezonie. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela jest liderem Bundesligi z 65 punktami, ale ma tylko punkt więcej od Borussii Dortmund. Do końca sezonu zostały tylko trzy kolejki ligi niemieckiej.