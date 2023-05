Polak może zostać trenerem w Bundeslidze. To były reprezentant kraju. Nie zgadniesz kto

Borussia Moenchengladbach w sezonach 2018/19 i 2019/20 przyzwyczaiła kibiców do wysokich miejsc w tabeli. Zajęła odpowiednio piąte i czwarte miejsce. Kolejne dwa sezony nie były tak udane i przyniosły tylko ósmą i dziesiątą lokatę. Wygląda na to, że w obecnych rozgrywkach powtórzą miejsce sprzed roku, a nie to jest ambicja władz klubu. Według nich winnym takiej sytuacji może być trener Daniel Farke, więc niemieckie media informują, że w lecie zastąpi go inny szkoleniowiec. Może być nim były reprezentant Polski.

Borussia Moenchengladbach szykuje Polaka na trenera? To może być Eugen Polanski

Niemiecki dziennikarz Constantin Eckner w podcaście Bohndesliga poinformował o możliwym scenariuszu na przyszłość Borussii Moenchengladbach. W lecie klub może zwolnić Daniela Farke, a zatrudnić szkoleniowca swoich rezerw. Jest nim były reprezentant Polski Eugen Polanski.

Polanski karierę piłkarską zakończył w 2018 roku w barwach Hoffenheim. W Bundeslidze rozegrał łącznie 254 meczów, w których zdobył 14 goli i zaliczył 19 asyst. Niecałe pół roku po odejściu skupił się na karierze trenerskiej. Najpierw został asystentem trenera w szwajcarskim FC St. Gallen. W lipcu 2019 zatrudniono go w Borussii Moenchengladbach, gdzie zaczynał jako piłkarz.

Prowadził zespoły młodzieżowe, później drużynę U17, a obecnie trenuje ekipę rezerw. W nim na ławce rezerwowych Borussia Moenchengladbach II zajmuje drugie miejsce w zachodniej Lidze Regionalnej i notuje 1,97 punktu na mecz. Urodzony w Sosnowcu szkoleniowiec miałby pozostać w klubie, ale przenieść się do pierwszego zespołu już w lecie.

Eugen Polanski grał w reprezentacjach młodzieżowych Niemiec, ale nie przebił się do pierwszej kadry. W sierpniu 2011 roku zadebiutował w reprezentacji Polski przeciwko Gruzji i zaliczył łącznie 19 występów w Biało-Czerwonych barwach. Za trenera Franciszka Smudy grał nawet na Euro 2012, a ostatni raz zagrał w kadrze przeciwko Szkocji w marcu 2014 roku za Adama Nawałki.