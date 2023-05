Piątek lekiem na zło w klubie. Może uchronić przed degradacją. Wystarczy, że zrobi to

Na początku września Krzysztof Piątek przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z Herthy do Salernitany, ale jego przygoda w nowym klubie nie należy do udanych. Polak często zawodzi i marnuje stuprocentowe okazje. "Jego gra wygląda tak, jakby on sam nie chciał trafić do siatki. Przecież on nawet nie strzela, mając przed sobą pustą bramkę" - pisali włoscy dziennikarze. W ostatnim meczu z Empoli napastnik przełamał w końcu strzelecką niemoc i trafił do siatki po raz pierwszy od listopada 2022 r. Mimo to istnieją małe szanse, by Salernitana skorzystała z opcji wykupu i po sezonie Piątek najpewniej wróci do Berlina. Okazuje się, że taki scenariusz spędza sen z powiek w niemieckim klubie.

Hertha Berlin z problemami. Sprzedaż Piątka priorytetem. Polak może uratować klub

Niemiecki klub wciąż walczy o utrzymanie w Bundeslidze. W ostatnich pięciu spotkaniach wygrał tylko raz i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Ale to nie koniec, bo Herthę trapią także problemy finansowe. Nawet jeśli drużyna utrzyma się w najwyższej klasie rozgrywkowej, to może nie otrzymać licencji na grę.

Co więcej, jak podaje "Sueddeutsche Zeitung", ma być tak źle, że zespołowi grozi degradacja nie tylko do 2. Bundesligi, ale do ligi regionalnej. Według źródeł dziennikarzy z Niemieckiej Ligi Piłkarskiej (DFL), sytuacja Berlińczyków to "najgorszy przypadek", jaki kiedykolwiek miał miejsce w Bundeslidze. W tej sytuacji każdy grosz jest na wagę złota.

Tym bardziej nie stać klubu na opłacanie kontraktu najlepiej zarabiającemu zawodnikowi, jakim jest Piątek - za rok gry otrzymuje ok. 6,7 mln euro. Jak donoszą dziennikarze, działacze rozważają sprzedaż Polaka, co mogłoby podreperować budżet. Mało jednak prawdopodobne, by klubowi zwróciła się suma, jaką berlińczycy zapłacili za Piątka Milanowi - a chodzi o 24 mln euro. Zdaniem dziennikarzy, tylko taka suma mogłaby pomóc drużynie.

Co dalej z Krzysztofem Piątkiem?

Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Piątka, tym bardziej że nie imponuje w tym sezonie. Zdobył tylko cztery bramki, co czyni go jednym z najmniej skutecznych napastników w całej Europie. Mimo wszystko Paulo Sousa ma do niego zaufanie i dość regularnie wystawia go w wyjściowym składzie. Opinie na temat Polaka we Włoszech są podzielone. - Wielu fanów go krytykuje, ale większość wciąż docenia jego zaangażowanie - mówił Sport.pl Paolo Siotto z portalu salernitananews.it.

O tym, dokąd ostatecznie trafi Piątek i czy Hertha utrzyma się w Bundeslidze oraz przezwycięży problemy finansowe, przekonamy się w najbliższych tygodniach.