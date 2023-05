"Zemsta" Bayernu na Barcelonie za Lewandowskiego? To życzenie Tuchela

Wydawało się, że transfer Sadio Mane z Liverpoolu do Bayernu Monachium za 32 mln euro jest dobrym rozwiązaniem, by zastąpić Roberta Lewandowskiego. Senegalczyk dobrze zaczął swoją przygodę w Niemczech, ale im dalej w sezon, tym więcej problemów m.in. przez sytuację zdrowotną. Dodatkowo pojawiły się problemy pozaboiskowe - pobicie Leroya Sane po meczu z Manchesterem City. Dziennik "Sport Bild" podawał, że Mane jest obecnie odizolowany od reszty zespołu i utrzymuje kontakt głównie ze swoim rodakiem, czyli Buoną Sarrem. Kto może zastąpić Senegalczyka latem?

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Tuchel chce gwiazdę Barcelony. Atrakcyjna klauzula odstępnego

Portal fichajes.net poinformował, że Thomas Tuchel poprosił Bayern Monachium o sprowadzenie nowego skrzydłowego w letnim oknie transferowym, który mógłby zastąpić Sadio Mane. Trener wskazał Ousmane'a Dembele, który obecnie występuje w Barcelonie i ma ważny kontrakt do czerwca 2024 roku. Hiszpański serwis podaje, że Francuz ma wpisaną klauzulę wykupu w wysokości 50 mln euro, którą można aktywować latem.

Sprowadzenie Ousmane'a Dembele nie będzie jednak tak proste, ponieważ Xavi poprosił władze Barcelony o jak najszybsze dojście do porozumienia ws. nowego kontraktu. To też oznaczałoby wyraźną podwyżkę dla Francuza. - To najlepszy piłkarz w pojedynkach jeden na jednego, niewielu na świecie jest takich jak on - w taki sposób Dembele komplementował Xavi. Dziennik "Sport" podawał na początku maja, że agent skrzydłowego spotkał się z Mateu Alemanym, ale Barcelona nie wystosowała konkretnej propozycji.

Gdyby Bayern Monachium spełnił prośbę Thomasa Tuchela, to trener miałby okazję do ponownej współpracy z Ousmane Dembele. Panowie działali razem w Borussii Dortmund w latach 2016-2017, gdy Dembele strzelił dziesięć goli i zaliczył 22 asysty w 50 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Potem stał się bohaterem hitowego transferu do Barcelony, która zapłaciła aż 140 mln euro.

Bayern Monachium walczy o mistrzostwo Niemiec. W ostatnim meczu podopieczni Thomasa Tuchela wygrali 2:1 z Werderem Brema i zwiększyli przewagę nad Borussią Dortmund do czterech punktów. Jeśli BVB pokona Wolfsburg w niedzielnym meczu, to status quo w tabeli zostanie utrzymany.