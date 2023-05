Kolejny klub zgłasza się po Kownackiego. Ale musi spełnić jeden warunek

Przyszłość Dawida Kownackiego ciągle pozostaje wielką niewiadomą. Kilka miesięcy temu piłkarz oficjalnie poinformował, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu z Fortuną Duesseldorf. Według ostatnich doniesień niemieckich mediów 26-latek ma nie narzekać na brak ofert ze strony klubów, które chętnie widziałyby go u siebie od przyszłego sezonu.

Dawid Kownacki jest otwarty na przejście do Hoffenheim. Warunkiem utrzymanie się klubu w Bundeslidze

Magazyn "Kicker" przyniósł nowe informacje w sprawie przyszłości Dawida Kownackiego. Zdaniem periodyku polskiego zawodnika chętnie zakontraktowałoby TSG Hoffenheim. Warunkiem jest jednak utrzymanie się tego klubu w Bundeslidze, a na cztery kolejki przed końcem sezonu mają tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

Gdyby to się udało, to podpisanie umowy z Kownackim wpisałoby się w politykę klubu, który za darmo pozyskałby zawodnika w najlepszym piłkarsko wieku, ale jeszcze przed szczytem formy. Podobnie mają uważać Union Berlin, Werder Brema i Borussia Moenchengladbach, które także są zainteresowane Kownackim.

Sam zawodnik miałby być najbardziej chętny do przejścia do Hoffenheim. Wszystko z racji mocnego zainteresowania ze strony klubu oraz małą konkurencją w ataku, dzięki czemu mógłby liczyć na regularną grę. Munas Dabbur i Andriej Kramarić nie spełnili oczekiwań, więc Kownacki mógłby od razu wskoczyć na pozycję napastnika. Jednak na decyzję w sprawie przejścia do Hoffenheim trzeba czekać do momentu utrzymania się zespołu w Bundeslidze, co wcale nie jest pewne.

Na pewno Dawid Kownacki chciałby się godnie pożegnać z Fortuną, która miała ambicje walczyć o awans do Bundesligi. Jednak na cztery kolejki przed końcem sezonu drużyna z Duesseldorfu traci sześć punktów do trzeciego miejsca, które daje szansę na grę w barażu.

Z kolei wychowanek Lecha Poznań rozgrywa świetny sezon na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. W 31 meczach strzelił 14 bramek i zanotował 10 asyst.