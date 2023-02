Kuriozalne sceny. Gwiazdor Bayernu spóźnił się na zbiórkę. Drużyna odjechała bez niego

Bayern Monachium przegrał w sobotę na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach 2:3 i w tabeli Bundesligi ma już tyle samo punktów co Borussia Dortmund i Union Berlin. Po spotkaniu niemieckie media dyskutowały nie tylko o przeciętnej formie mistrzów Niemiec, ale też zachowaniu ich trenera - Juliana Nagelsmanna - który obraził sędziów.

W piątek "Bild" poinformował o kolejnej aferze związanej z meczem. Dziennik ujawnił, że skrzydłowy drużyny - Leroy Sane - spóźnił się na przedmeczową zbiórkę i zespół ruszył do Moenchengladbach bez niego.

Do zdarzenia doszło w piątek po południu. Piłkarze Bayernu dokładnie o 16:15 mieli ruszyć z ośrodka treningowego na lotnisko w Monachium, skąd mieli czarterowy lot do Moenchengladbach. Sane nie stawił się na zbiórce na czas i dwa autokary - jeden z drużyną, drugi ze sztabem szkoleniowym - ruszył bez niego. Zdenerwowany na sytuację Niemiec zdążył jednak na lot, bo dojechał na lotnisko prywatnym autem.

Bayern ruszył na mecz bez Sane

"Bild" poinformował, że to nie pierwsza sytuacja, w której Sane spóźnił się na zbiórkę. "To przypadek czy próba zdyscyplinowania zawodnika?" - zastanawiał się dziennik, jednak sporo wskazuje na to, że Nagelsmann miał dość niesubordynacji ze strony piłkarza.

Mimo to trener Bayernu dał Sane szansę. Niemiec wszedł na boisko w 46. minucie w miejsce Serge'a Gnabry'ego, jednak nie był w stanie pociągnąć gry ofensywnej drużyny, która grała w osłabieniu od 8. minuty po czerwonej kartce dla Dayota Upamecano.

W obecnym sezonie Sane zagrał w 27 meczach, strzelił 12 goli, miał sześć asyst. 27-latek gra w Bayernie od 2020 r. po transferze z Manchesteru City. Mistrzowie Niemiec zapłacili za skrzydłowego 45 mln euro.