Burza w Niemczech po meczu Bayernu. Lawina krytyki

Bayern robi wszystko, by zdobyć kolejne mistrzostwo Niemiec, ale zdarzają mu się wpadki. Tak było w sobotnim, przegranym na wyjeździe 2:3 meczu z Borussią Moenchengladbach. Tego popołudnia działo się wiele, nie tylko na boisku.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Policja interweniuje. Bayern Monachium złamał prawo?

Jak podaje dziennik "Rheinische Post", tuż po meczu doszło do wypadku niedaleko stadionu. Zderzyły się trzy pojazdy, kilka osób zostało rannych, a to spowodowało gigantyczne korki. Tłok był ogromny, bo mecz z trybun oglądało ok. 54 tys. fanów. Nie wzbudziłoby to jednak takiej sensacji, gdyby nie fakt, że w tym czasie autobus drużyny Juliana Nagelsmanna był eskortowany przez policję na sygnale po pasie ratunkowym tuż obok oczekujących samochodów.

Jak podają późniejsze raporty policji, takie działanie było wyraźnie zabronione. Dodatkowo autobus na krótko zablokował pas, zmuszając do reakcji inne pojazdy. Rzecznik policji przyznał, że służby ratunkowe popełniły błąd. Kierownik operacji był również zły, ponieważ jasno zakomunikował, że nie będzie tolerował specjalnego traktowania pojazdu mistrzów Niemiec. Dlaczego więc zlekceważono wyraźne instrukcje?

Policja teraz analizuje incydent. Jak potwierdził jej rzecznik, służby sprawdzają, z jakiego powodu policjanci zignorowali polecenia przełożonych i czy mogli ich zwyczajnie nie usłyszeć. Według raportu telewizji WDR, urzędnicy, których ta sprawa dotyczy, nadal pełnią służbę i żaden z nich nie został zawieszony.

Jak dalej relacjonuje rzecznik policji, takie przypadki zaniedbania zdarzają się rzadko. Jazda pasem awaryjnym bez zezwolenia jest jedynie wykroczeniem. Może ono wiązać się z konsekwencjami, takimi jak grzywna, punkty karne czy zakaz prowadzenia pojazdów. Decydującym czynnikiem jest to, czy przestępstwo wiąże się z zagrożeniem, kalectwem lub szkodą majątkową.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Podczas meczu również nie zabrakło kontrowersji. Jednym z kluczowych momentów była sytuacja z ósmej minuty. Wówczas, za ostry faul, z boiska wyrzucony został środkowy obrońca Bayernu Dayot Upamecano. Lider Bundesligi przez prawie całe spotkanie musiał grać w osłabieniu. Julian Nagelsmann nie krył niezadowolenia z decyzji Tobiasa Welza. Młody szkoleniowiec miał w strefie mieszanej wykrzykiwać nieprzychylne słowa w kierunku arbitra, sugerując, że ten wypaczył wynik spotkania.

- To jakiś żart, jaja sobie robicie, czy co? - wykrzyczał Nagelsmann. Później wykazał skruchę i zdobył się na przeprosiny. "Emocje są nieodłączną częścią sportu. Po meczu, w którym mój zawodnik otrzymał czerwoną kartkę, nerwy musiały się jakoś ulotnić. Muszę przeprosić Tobiasa Welza i jego współpracowników. Użyłem wobec nich złych słów, których nie powinienem wypowiadać. Posunąłem się za daleko" - napisał Nagelsmann na InstaStories.

Bayern pomimo porażki nadal jest liderem tabeli Bundesligi z 43. punktami na koncie. Dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu wyprzedza mające tyle samo punktów zespoły Borussii Dortmund i Unionu Berlin.