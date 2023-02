Afera w Niemczech. Sceny po porażce Bayernu. Wściekły trener ruszył do sędziów

Choć Bayern Monachium robi wszystko, by w sezonie 2022/2023 odnieść kolejne pewne zwycięstwo w Bundeslidze, nie zawsze wszystko układa się po myśli Bawarczyków. Przykładem tego był sobotni mecz z Borussią Monchengladbach, wygrany przez niżej notowany zespół 3:2.

Zdenerwowany Nagelsmann

Jednym z kluczowych momentów całego spotkania była sytuacja 8 minuty meczu 21. kolejki Bundesligi. Wówczas, za ostry faul, z boiska wyrzucony został środkowy obrońca Bayernu, Dayot Upamecano. Przez prawie cały mecz, liderzy ligi niemieckiej, musieli więc grać w osłabieniu.

Po meczu, trener zespołu z Alianz Arena, Julian Nagelsmann, nie krył swojego niezadowolenia z decyzji Tobiasa Welza. Młody szkoleniowiec miał w strefie mieszanej wykrzykiwać nieprzychylne słowa w kierunku arbitra, sugerując że wypaczył on wynik spotkania.

- "To jakiś żart, jaja sobie robicie ze mnie, czy co? - wykrzyczał Nagelsmann.

Według informacji podawanych przez "Bild", nie był to koniec zamieszania. Trener Bayernu miał bowiem zmierzać w kierunku sędziowskiej szatni, by bezpośrednio skonfrontować się z całym zespołem arbitrów. Do ostatecznego spotkania na szczęście nie doszło.

Przeprosiny

Gdy informacje o pomeczowych ekscesach rozeszły się po sieci, nad Nagelsmannem zaczęły zbierać się ciemne chmury. Przede wszystkim mowa tu o kryzysie wizerunkowym, który nie przystoi najlepszym trenerom. Świadomy tej sytuacji szkoleniowiec postanowił więc przeprosić za całą sytuację w mediach społecznościowych.

- Emocje są nieodłączną częścią sportu. Po meczu, w którym mój zawodnik otrzymał czerwoną kartkę, nerwy musiały się jakoś ulotnić. Muszę jednak przeprosić Tobiasa Welza i jego współpracowników. Użyłem wobec nich złych słów, których nie powinienem wypowiadać. Posunąłem się za daleko - napisał Nagelsmann na InstaStories.

Jeszcze w ten weekend, drużyna Bayernu może stracić prowadzenie w Bundeslidze. Swoje mecze rozegrają jeszcze Borussia Dortmund i Union Berlin. Drużyna BVB będzie mieć okazję zrównać się punktami z Bawarczykami, a rewelacja ze stolicy może nawet uciec wielkiemu faworytowi na dwa oczka.

