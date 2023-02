Bayern Monachium zatrzymany w Paryżu. Problemy dotknęły cały zespół

Po trzech miesiącach przerwy powróciły rozgrywki Ligi Mistrzów. W hitowym starciu Bayern Monachium zmierzył się na wyjeździe z PSG. Bawarczycy wygrali 1:0 po trafieniu Kingsleya Comana. Podczas podróży powrotnej do Niemiec musieli zmierzyć się jednak z kłopotami.

Bayern Monachium z problemami podczas podróży powrotnej. Opóźnienie z powodu problemów Lufthansy

Linia lotnicza Lufthansa zmaga się z awarią systemu, co doprowadziło do prawdziwego paraliżu na europejskich lotniskach. Wiele lotów było opóźnionych bądź odwołanych i ucierpiały miliony pasażerów. Wśród poszkodowanych awarią znaleźli się także piłkarze Bayernu Monachium, którzy wracali z Paryża ze spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Jak donosi "Bild", samolot relacji Paryż - Monachium realizowany przez Lufthansę, na którego pokładzie byli piłkarze Bayernu, wystartował z ponad godzinnym opóźnieniem. Pierwotnie lot miał rozpocząć się o 11:15, a finalnie wyleciał z Francji o 12:20.

Problemów nie zabrakło również przy lądowaniu. Nie dość, że miało ono miejsce później niż zakładał plan, to po pojawieniu się na płycie boiska, Bawarczycy musieli czekać przez 15 minut na... autobus, który zawiózł ich do odpowiedniego terminala.

Ostatecznie po godzinie 14:00 piłkarze opuścili lotnisko i udali się do domów. Kolejny mecz rozegrają w sobotę 18 lutego o 15:30 przeciwko Borussii Moenchengladbach. W Lidze Mistrzów wrócą do rywalizacji 8 marca, kiedy to odbędzie się rewanż z PSG.