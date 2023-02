Nagelsmann ma apel do Neuera. Jasna deklaracja. "Oczekuję tego"

Bayern Monachium podjął decyzję o zwolnieniu Toniego Tapalovicia, dotychczasowego trenera bramkarzy i przyjaciela Manuela Neuera. Ta decyzja klubu wywołała u niemieckiego bramkarza dużą irytację. - To był dla mnie cios. Czułem się tak, jakby wyrywano mi serce. To była najbardziej brutalna rzecz, jakiej doświadczyłem w mojej karierze. Zostaliśmy rozerwani na strzępy. Nie ma powodu, dla którego mógłbym to zrozumieć. Powiedziano rzeczy, z którymi się nie zgadzam - mówił Manuel Neuer w rozmowie z dziennikiem "Sueddeutsche Zeitung". To stało się kością niezgody między nim a Julianem Nagelsmannem.

Nagelsmann zaapelował do Neuera. "Oczekuję, że będzie nas wspierał. To sport zespołowy"

Bayern Monachium pokonał 3:0 VfL Bochum w ostatnim meczu Bundesligi, ale niemieckie media zwróciły uwagę na to, że na stadionie nie było Manuela Neuera. Dziennik "Bild" podawał, że niemiecki bramkarz nie poinformował Bayernu o swojej nieobecności. Julian Nagelsmann postanowił zaapelować do Neuera już przed meczem z Bochum. - Sprawa z Neuerem nie jest zamknięta. Można to rozumieć dwuznacznie. Musimy patrzeć w przyszłość i oczekuję, że Manuel będzie wspierał i drużynę, i mnie. Futbol to sport zespołowy, a przyszłość jest ważna dla Manuela, mnie i całego Bayernu - powiedział.

Manuel Neuer nie poleciał z zespołem do Paryża przed meczem 1/8 finału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Portal tz.de podaje, że w tym czasie prawdopodobnie będzie wciąż wracał do zdrowia w Monachium. W bramce Bayernu ma wystąpić Szwajcar, Yann Sommer. - Jego początek w zespole nie był łatwy, ale skuteczność jest wysoka i dobrze radzi sobie w grze nogami. Czujemy, że możemy na nim polegać. Jestem bardzo szczęśliwy, że go mamy - stwierdził Nagelsmann na przedmeczowej konferencji prasowej.

Neuer ostro krytykował Nagelsmanna. I może już nie odzyskać opaski

Przy okazji zwolnienia Toniego Tapalovicia Manuel Neuer skrytykował trenera Juliana Nagelsmanna, który lobbował za zwolnieniem dotychczasowego trenera bramkarzy i za zatrudnieniem Michaela Rechnera, z którym współpracował w Hoffenheim w latach 2016-2019. Ostatecznie panowie spotkali się i wszystko sobie wyjaśnili, ale "Bild" podaje, że Manuel Neuer ma zapłacić rekordową grzywnę w wysokości 1,5 mln euro - to kara w wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Dodatkowo Julian Nagelsmann nie chce, żeby Manuel Neuer pozostał kapitanem Bayernu Monachium po powrocie na boisko. Faworytem szkoleniowca do przejęcia opaski jest Joshua Kimmich, z którym już miał dyskutować o najważniejszych sprawach dotyczących zespołu. To właśnie niemiecki pomocnik był już łącznikiem między szatnią a trenerem.