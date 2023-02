Przepiękny strzał głową Kownackiego. Polak blisko życiowego osiągnięcia [WIDEO]

To jest sezon Dawida Kownackiego. 25-latek wrócił latem do Fortuny Düsseldorf, z której był wypożyczony do Lecha Poznań na wiosnę 2022 roku. Runda jesienna w niemieckim klubie była bardzo dobra w jego wykonaniu, a w środę po raz dziesiąty trafił do siatki rywala w sezonie 2022/2023. Do tego dorzucił siedem asyst.

Dziesiąte trafienie Kownackiego. Blisko życiowego osiągnięcia

To była bramka wyjątkowej urody. Polak dostał dośrodkowanie z lewej strony boiska od Emmanuela Iyohy, znalazł się między stoperami i precyzyjnym strzałem głową z okolic dziesiątego metra pokonał bramkarza rywali. Ten gol dał prowadzenie Fortunie Düsseldorf w wyjazdowym starciu z 1. FC Nürnberg w 1/8 finału Pucharu Niemiec

Dawid Kownacki już jakiś czas temu zapowiedział, że nie przedłuży kontraktu ze swoim obecnym klubem, który wygasa wraz z końcem sezonu. Mimo to wciąż jest podstawowym zawodnikiem i najlepszym strzelcem szóstej drużyny 2. Bundesligi. Najpewniej od lata zwiąże się umową z klubem występującym w Bundeslidze. Zainteresowana jego usługami jest m.in. Borussia Mönchengladbach.

Polak pierwszy raz do Niemiec trafił zimą 2019 roku. Pierwotnie był tylko wypożyczony do Fortuny z Sampdorii, ale jego dobra dyspozycja sprawiła, że niemiecki klub zdecydował się wykupić go za blisko 7 milionów euro, co dotąd jest ich rekordową kwotą wydaną na piłkarza. Następne miesiące to były wzloty i upadki, a Kownacki w drugiej połowie 2021 roku zerwał więzadła krzyżowe.

Długi rozbrat z piłką spowodował, że wrócił on na półroczne wypożyczenie do Lecha Poznań. W "Kolejorzu", którego jest wychowankiem, spisał się bardzo dobrze i walnie przyczynił się do mistrzostwa kraju. Od lipca ubiegłego roku ponownie reprezentuje barwy Fortuny Düsseldorf. Z bardzo dobrym skutkiem. Ma już na koncie 10 bramek. Jego najlepszy sezonowy wynik to 11 trafień z rozgrywek 2016/2017.