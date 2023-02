Nagelsmann domaga się pilnych zmian w Bayernie. Ma swojego wymarzonego kandydata

- To był dla mnie wielki cios. I to w momencie, gdy leżałem na łopatkach. Czułem się, jakby wyrwano mi serce. To było najbardziej bolesne zdarzenie w mojej karierze - w rozmowach z "Sueddeutsche Zeitung" i portalem The Athletic powiedział bramkarz Bayernu Monachium - Manuel Neuer.

36-latek publicznie uderzył w klub po tym, jak ten zwolnił dotychczasowego trenera bramkarzy - Toniego Tapalovicia. 42-latek trafił do Bayernu w 2011 r., czyli w momencie, kiedy do Monachium przyjechał też bramkarz reprezentacji Niemiec. Tapalović i Neuer zaprzyjaźnili się, a zwolnienie tego pierwszego wywołało wielką burzę wokół Bayernu i w samym klubie.

Wypowiedź Neuera bardzo nie spodobała się i władzom mistrza Niemiec, i jego kibicom. Najważniejsze osoby w Bayernie publicznie skrytykowały bramkarza, a kibice potwierdzili swoje niezadowolenie w specjalnej ankiecie. Tę przeprowadził "Kicker", a ponad 80 proc. kibiców wskazało, że nie wyobraża sobie dalszej przyszłości Neuera w klubie.

36-latek na razie nie może się bronić postawą na boisku i tak będzie już do końca sezonu. Neuer doznał poważnej kontuzji w trakcie jazdy na nartach, czym również rozzłościł władze Bayernu i jego kibiców. Nieodpowiedzialne zachowanie reprezentanta Niemiec mogło być jednak na rękę trenerowi Bayernu - Julianowi Nagelsmannowi.

Nagelsmann nie chce Neuera za kapitana

W ostatnich dniach niemieckie media rozpisywały się o tym, że relacje obu panów od dawna były chłodne. A zwolnienie Tapalovicia znacznie je pogorszyło. Nagelsmann już wcześniej miał nie ufać Neuerowi, z którym nie konsultował najważniejszych spraw, mimo że bramkarz jest kapitanem drużyny.

I to właśnie opaska kapitańska była głównym przedmiotem tekstu, który pojawił się w środę w "Bildzie". Według niemieckich dziennikarzy Nagelsmann nie wyobraża sobie, by w obliczu ostatnich wydarzeń Neuer mógł utrzymać tę funkcję. Szkoleniowiec najchętniej powierzyłby ją Joshule Kimmichowi. To właśnie z nim, a nie z Neuerem Nagelsmann miał dyskutować o najważniejszych sprawach dotyczących zespołu. To Kimmich, a nie kapitan drużyny pełnił funkcję między szatnią a trenerem.

28-latek pełnił funkcję kapitana Bayernu przed mundialem, gdy Neuer leczył kontuzję. Kimmich był też kapitanem w niedawnych meczach z RB Lipsk i FC Koeln. W ostatnich dwóch spotkaniach tę funkcję pełnił jednak Thomas Mueller.