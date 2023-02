Piłkarze HSV urządzili sobie nielegalne wyścigi po Hamburgu. Spowodowali wypadek

Jean-Luc Dompe i William Mikelbrencis to dwaj Francuzi, którzy zasili zespół HSV Hamburg latem 2022 roku. Ten pierwszy przyszedł z belgijskiego klubu Zulte Waregem za 1,1 miliona euro, a drugi za 700 000 euro ze spadkowicza z Ligue 1 - FC Metz. Obaj poza boiskiem są dobrymi przyjaciółmi. Teraz mogą mieć poważne problemy. Wiele wskazuje na to, że brali udział w nielegalnych wyścigach samochodowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak ma wyglądać sztab Santosa w Polsce. PZPN ujawnia szczegóły

Piłkarze HSV Hamburg urządzili sobie nielegalne wyścigi na ulicach Hamburga. Spowodowali wypadek

Jak informuje niemiecki dziennik "Hamburger Abendblatt", w poniedziałek ok. godziny 21:30 kierowca BMW stracił panowanie nad samochodem w jednej z dzielnic St. Pauli, gdzie przebił się przez mały murek i uderzył w przystanek autobusowy. Pojazd jest zarejestrowany na skrzydłowego HSV Jeana-Luca Dompe. Według świadków przed wypadkiem kierowca ścigał się z żółtym mercedesem, który należy do jego kolegi z zespołu Williama Mikelbrencisa.

Kiedy policjanci dotarli na miejsce wypadku, zastali jedynie pusty wrak. Okazuje się, że piłkarz uciekł z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze znaleźli Dompe w mieszkaniu z lekkim urazem ręki. Było z nim dwóch mężczyzn, a jednym z nich był... Mikelbrencis.

Policjanci znaleźli jego żółtego mercedesa na podziemnym parkingu apartamentowca skrzydłowego, ale mówi się, że 18-latek był tylko pasażerem w rzekomym wyścigu. Rzecznik policji powiedział w "Hamburger Morgenpost", że "oba samochody zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy". Policja prowadzi obecnie dochodzenie przeciwko piłkarzom HSV w związku z podejrzeniem o nielegalne wyścigi samochodowe i ucieczkę z miejsca wypadku.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Po pojawieniu się informacji o wypadku w niemieckich mediach HSV Hamburg postanowił wydać krótkie oświadczenie, w którym zapewnia, że sprawa jest aktualnie badana i zaprzecza, że którykolwiek z uczestników zdarzenia odniósł obrażenia.

"HSV może potwierdzić, że zawodnik naszego zespołu brał udział w wypadku samochodowym w poniedziałek wieczorem, w którym na szczęście nikt nie został ranny. Z tego, co wiadomo klubowi, drugi z zawodników był obecny jako pasażer w innym pojeździe w pobliżu miejsca wypadku. HSV obecnie rozmawia z piłkarzami" - napisano na oficjalnej stronie klubu.

Jeana-Luca Dompe rozegrał w drużynie 13 spotkań, w których strzelił gola i miał siedem asyst i jest jednym z ważniejszych punktów w drużynie HSV, w przeciwieństwie do Williama Mikelbrencisa. Reprezentant Francji do lat 19 jest głównie rezerwowym. Do tej pory rozegrał zaledwie 124 minuty w lidze.

HSV Hamburg zajmuje obecnie drugiej miejsce w tabeli 2. Bundesligi. Po 19. kolejkach mają 40 punktów i traci tylko dwa do liderującego Darmstadt. W następnej serii gier klub czeka wyjazd do Heidenheim.