Gwiazdy Bayernu bronią Neuera. Niemieckie media ujawniają nieznane szczegóły

36-letni Manuel Neuer, mistrz świata z 2014 roku, to człowiek-instytucja w niemieckim futbolu. Na swoim koncie ma m.in. 10 tytułów mistrzowskich z Bayernem, sześć pucharów kraju i dwie zdobyte Ligi Mistrzów. I choć przez lata omijały go skandale, to w ostatnim czasie nie schodzi z pierwszych stron gazet. Wszystko zaczęło się sypać w grudniu, gdy złamał nogę podczas jazdy na nartach. A przecież jego kontrakt, który wygasa latem 2024 roku, surowo zabrania uprawiania sportów ekstremalnych. Ale to był dopiero początek jego sporu z Bayernem.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie zawieszony? Włoski dziennikarz ujawnia

W ubiegłym tygodniu Bayern rozstał się z dotychczasowym trenerem bramkarzy Tonim Tapaloviciem. Powodem decyzji miał być konflikt 42-latka z pierwszym szkoleniowcem "Bawarczyków" Julianem Nagelsmannem. Problem w tym, że Tapalović jest przyjacielem Neuera, który w piątkowych wywiadach dla "Sueddeutsche Zeitung" i "The Athletic" nie gryzł się w język.

- To był dla mnie cios. Czułem się tak, jakby wyrywano mi serce. To była najbardziej brutalna rzecz, jakiej doświadczyłem w mojej karierze. A doświadczyłem już wiele. Wszyscy bramkarze zalali się łzami. Zostaliśmy rozerwani na strzępy - oznajmił.

Na reakcje ze strony klubu nie trzeba było długo czekać. - To, co Manuel powiedział w części tych dwóch wywiadów w związku ze zwolnieniem Toniego Tapalovicia, nie przystoi jemu jako kapitanowi ani nie pasuje do wartości Bayernu - grzmiał Oliver Kahn, prezydent Bayernu Monachium

- Z pewnością trudno będzie od nowa poukładać te klocki. Te stwierdzenia były ostre. Nikt tu przecież nie zginął - dodał legendarny Lothar Matthaeus.

Zarząd Bayernu wściekły na Neuera. Zwołują pilne spotkanie. "Niezrozumiałe"

Według informacji "Bilda" Neuerowi grozi co najmniej kara finansowa za udzielenie tych nieautoryzowanych przez klub wywiadów. - Porozmawiamy z nim o tym bardzo stanowczo - podkreślił Kahn. Tyle legendy klubu. Ale podobno szatnia trzyma stronę bramkarza.

A co o całej sprawie myślą koledzy Neuera? "Kicker" ujawnia szczegóły

"Głośny wywiad Niemca był, rzecz jasna, ważnym tematem w szatni. Według informacji "Kickera", niektóre gwiazdy Bayernu podobno solidaryzowały się z Neuerem. Nie wiadomo, o jakich piłkarzy chodzi. Ale taka sytuacja kryje w sobie dalsze materiały wybuchowe. Czy Bayernowi wkrótce grozi jeszcze większy chaos?Mówi się, że Neuer i Nagelsman nie mieli najlepszych relacji od dłuższego czasu. Zdaniem "Kickera" może to wynikać również z faktu, że trener widzi Joshuę Kimmicha jako głównego łącznika trenera z szatnią, a nie kapitana Neuera. Mówi się, że bramkarz często był pomijany. Kontuzja, zwolnienie Tapalovica, a teraz wywiad tylko pogorszył relacje" - czytamy w artykule.

Bayern po 19 kolejkach prowadzi w tabeli Bundesligi z dorobkiem 40 punktów. Zespół Juliana Nagelsmanna ma punkt przewagi nad Unionem Berlin oraz trzy nad Borussią Dortmund.

Bramki Bayernu strzeże Yann Sommer, który w styczniu został kupiony.