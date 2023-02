Ostrzegają Bayern przed Nagelsmannem. Przypomnieli, jak potraktował Lewandowskiego

Julian Nagelsmann przyczynił się do odejścia Toniego Tapalovicia i konfliktu Manuela Neuera z Bayernem Monachium. Dziennikarze "Abendzeitung" ostrzegają władze Bawarczyków przed szkoleniowcem, by ten po raz kolejny nie doprowadził do odejścia gwiazdy. "Był już zaangażowany w pożegnanie Roberta Lewandowskiego" - czytamy.

