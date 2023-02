Wszedł i pozamiatał. Jakub Kamiński strzela gola marzenie z Bayernem [WIDEO]

Jakub Kamiński do Vfl Wolfsburg trafił w lipcu 2022 roku z Lecha Poznań za 10 milionów euro. Skrzydłowy powoli staje się piłkarzem pierwszego składu drużyny i zaliczył już trzy asysty w ligowych rozgrywkach. Nie miał na koncie ani jednej bramki, ale sytuacja zmieniła się w meczu z najtrudniejszym z rywalem z możliwych.

REKLAMA

Zobacz wideo Wach komentuje walkę Łaszczyka: Najważniejsze, że wygrał sport

Jakub Kamiński strzela debiutanckiego gola w Bundeslidze. Wymarzony rywal na strzelenie gola

Bayern Monachium był zdecydowanym faworytem starcia i już po 19 minutach gry prowadził 3:0 po dwóch trafieniach Kinglseya Comana i golu Thomasa Mullera. Wolfsburg jednak próbował nawiązać walkę z rywalami i zrobił to tuż przed końcem pierwszej połowy.

Kovac dokonał zmian. Już w 30. minucie wprowadził Jakuba Kamińskiego. I była to fantastyczna zmiana. W 44. minucie akcję lewą stroną rozpoczął Jakub Kamiński. Polak rozegrał piłkę z Paulo Otavio, Brazylijczyk podał prostopadle w pole karne, a Kamiński dopadł do piłki i precyzyjnym strzałem prawą nogą pokonał Yanna Sommera. Skrzydłowy niemal od razu ruszył po piłkę i zagrzał zespół do walki o powrót do spotkania.