Fantastyczna historia. Sebastien Haller z pierwszą bramkę po powrocie do zdrowia [WIDEO]

Sebastian Haller z pierwszym trafieniem w barwach Borussii Dortmund! Iworyjczyk urodzony we Francji do Niemiec przeniósł się z Ajaxu Amsterdam za 31 milionów euro już latem zeszłego roku, ale w oficjalnych rozgrywkach zadebiutował dopiero w zeszłym miesiącu, gdyż w lipcu zdiagnozowano u niego złośliwy nowotwór jądra. Przeszedł dwie operację i chemioterapie, które zatrzymały chorobę. W styczniu napastnik wrócił do treningów i pojechał z resztą drużyny do Marbelli na obóz treningowy.

Pierwsza bramka Hallera. Borussia dogoniła Bayern

W Hiszpanii 28-latek zadziwił w sparingu z FC Basel, w którym zdobył hattricka w mniej niż dziesięć minut. Teraz dobrą dyspozycję w okresie przygotowawczym przeniósł na boiska Bundesligi. Najpierw zaliczył asystę w starciu z FSV Mainz, a w sobotę strzelił pierwszego gola dla Borussii Dortmund. Francuz trafił na 3:1, wykorzystując dobre dośrodkowanie z lewej strony boiska od Raphaela Guerreiro.

BVB wygrała z SC Freiburg aż 5:1, dzięki czemu uciekła im w ligowej tabeli na trzy punkty. To ich czwarte zwycięstwo w tym roku, co pozwala im dalej wierzyć w zdobycie tytułu mistrzów Niemiec. Mają obecnie równą liczbę punktów z Bayernem Monachium, który swój mecz 19. kolejki Bundesligi rozegra w niedzielę. Ich przeciwnikiem będzie VfL Wolfsburg. Aktualnym liderem po sobotnim zwycięstwie nad FSV Mainz jest Union Berlin. Zespół ze stolicy Niemiec ma dwa punkty przewagi nad Borussią i Bayernem.