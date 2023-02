Gwiazdor BVB podjął ostateczną decyzję. Nie przekonały go kosmiczne pieniądze

Jude Bellingham to jeden z najlepszych zawodników Borussii Dortmund oraz reprezentacji Anglii. 19-letni pomocnik spisuje się na tyle dobrze, że zainteresowały się nim czołowe europejskie kluby jak Real Madryt, Liverpool czy Manchester City.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak ma wyglądać sztab Santosa w Polsce. PZPN ujawnia szczegóły

Jude Bellingham odrzucił rekordową ofertę Borussii Dortmund. Jest zdecydowany na transfer

Borussia na razie nie planuje sprzedaży Anglika i liczy na to, że przekona go do pozostania na dłużej. Niedawno niemiecki "Bild" poinformował, że zaproponowała mu przedłużenie umowy z pensją w wysokości 15 milionów euro. To uczyniłoby go najlepiej zarabiającym graczem w zespole. Jego obecny kontrakt wygasa z końcem czerwca 2025 roku.

Wygląda na to, że nawet taka suma nie jest w stanie przekonać Bellinghama. Jak poinformował hiszpański portal Relevo, odrzucił on rekordową propozycję i dalej realizuje swój plan. Jeszcze przed rozpoczęciem obecnego sezonu założył, że latem 2023 r. opuści Dortmund i na razie konsekwentnie się tego trzyma. Jego przedstawiciele odbyli już kilka rozmów z zainteresowanymi klubami.

Relevo podaje, że sam zawodnik najchętniej przeniósłby się do Realu Madryt. Jednak Liverpool i Manchester City nie stoją na straconej pozycji, a to ze względu na ich znaczne możliwości finansowe. W dodatku rodzina Bellinghama uważa, że na tym etapie kariery lepszy byłby dla niego transfer do Premier League, gdzie łatwiej byłoby mu o adaptację. Dopiero potem mógłby rozważyć transfer do stolicy Hiszpanii.

W obecnym sezonie Jude Bellingham zagrał 24 mecze w Borussii Dortmund, strzelił w nich 10 goli oraz zaliczył cztery asysty.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl