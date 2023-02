Bayern miał plan. Sprytny. To dlatego zablokował transfer Pavarda

O przyszłości Benjamina Pavarda spekuluje się od dłuższego czasu. Francuz nie jest zadowolony ze swojej pozycji w Bayernie Monachium i rzekomo nie potrafi dogadać się z Julianem Nagelsmannem. 26-latek mógł odejść już zimą do Interu, lecz ten ruch został zablokowany przez sam klub. Nie chcą oni wzmacniać... Paris Saint Germain.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozprawa Lewandowski - Kucharski. Pierwsze spotkanie w sądzie

Transfer Pavarda mógły uruchomić domino

Według Matteo Morretto z "Relevo", przenosiny Francuza do Włoch mogłyby uruchomić domino transferowe, ponieważ po słowie z PSG jest już Milan Skriniar, któremu latem wygasa kontrakt z Interem i przeniesie się do Paryża. Ściągnięcie Pavarda na Giuseppe Meazza spowodowałoby, że Słowak mógłby dostać zielone światło na transfer do Francji już zimą. Paris Saint Germain jest rywalem Bayernu w 1/8 finału Ligi Mistrzów, więc Monachijczycy sprytnie nie chcieli pośrednio wzmacniać swojego najbliższego przeciwnika w Champions League.

Ferment w Bayernie. Tajne spotkanie bez trenera? Nagelsmann: Mnie tam nie było

Pavard, mimo pierwotnej niechęci przenosin do Interu, o czym informował "Bild", był gotowy na taki krok w ostatnim dniu okienka transferowego. Bayern jest chętny na przedłużenie z nim kontraktu, który wygasa w 2024 roku, lecz sam piłkarz najchętniej trafiłby do Barcelony. Katalończycy nie znaleźli jednak wolnych 15 milionów na jego transfer zimą - takiej kwoty żądali Bawarczycy. Ponowny kontakt ma nastąpić latem.

26-letni Francuz, który może występować na środku oraz prawej stronie defensywy, mimo swoich problemów był do tej pory podstawowym zawodnikiem w ekipie Juliana Nagelsmanna, zwłaszcza przy urazie Noussairiego Mazraouiego. To się jednak może zmienić, gdyż do drużyny dołączył Joao Cancelo, który już w debiucie zaliczył asystę. Pavard trafił do Bayernu latem 2019 roku ze VfB Stuttgart za 35 milionów euro.