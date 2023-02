Nowa gwiazda Bayernu kapitalnie się przywitała. Wystarczyło 17 minut w debiucie

Joao Cancelo stał się jednym z największych bohaterów zimowego okienka transferowego, po tym, jak w ramach wypożyczenia przeniósł się z Manchestru City do Bayernu Monachium. Zmiana barw klubowych prawdopodobnie była związana z konfliktem z Pepem Guardiolą, który po mundialu odstawił obrońcę od wyjściowego składu. Już dwa dni po dołączeniu do mistrzów Niemiec Portugalczyk zadebiutował w meczu Pucharu Niemiec przeciwko FSV Mainz i potrzebował zaledwie chwili, by zachwycić publiczność.

Joao Cancelo zadebiutował w Bayernie Monachium i udowodnił fantastyczną formę

Portugalski gwiazdor znalazł się w wyjściowym składzie drużyny Juliana Nagelsmanna na mecz pucharowy. Niemiecki szkoleniowiec postanowił ustawić go na pozycji prawego wahadłowego, chociaż w ostatnich latach więcej grywał po drugiej stronie boiska. Już 17 minut po rozpoczęciu spotkania Cancelo udowodnił, że w każdym miejscu placu gry potrafi robić różnice.

Obrońca otrzymał piłkę w okolicach pola karnego rywali i wdał się w drybling. Zatrzymał się, by oszukać rywala i ponownie ruszył wzdłuż boiska. Następnie posłał precyzyjne dośrodkowanie na piąty metr od bramki, a akcję wykończył Eric Maxim Choupo-Moting i Bayern prowadził już 1:0. Mistrzowie Niemiec jeszcze w pierwszej połowie wygrywali 3:0 po golach Jamala Musiali i Leroya Sane. W drugiej części spotkania Bayern zwolnił tempo gry, a Cancelo opuścił boisko w 71. minucie. Wynik spotkania na 4:0 ustalił Alphonso Davies, który zastąpił Portugalczyka.

Warto zaznaczyć, że asysta Joao Cancelo po 17 minutach w nowym klubie była dla niego szóstą w tym sezonie. Podczas 26 meczów w Manchesterze City zdobył jedną bramkę i zaliczył pięć asyst, z czego aż cztery w Lidze Mistrzów. Dla Portugalczyka najlepszy w karierze był sezon 2021/22. W 52 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył trzy gole i zanotował 10 ostatnich podań.

Prawdopodobny debiut Joao Cancelo w Bundeslidze nastąpi w niedzielę, 5 lutego. O godzinie 17:30 Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z Vfl Wolfsburg. Aktualnie Bawarczycy zajmują pierwsze miejsce w ligowej tabeli i po 18 kolejkach mają na koncie 37 punktów. Drugi Union Berlin ma o punkt mniej, a trzeci RB Lipsk traci do liderów trzy punkty.