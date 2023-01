"Nieprawdopodobne". W ten samobój aż trudno uwierzyć. "Prawdziwe kuriozum" [WIDEO]

Trwa walka o ćwierćfinał Pucharu Niemiec. VfB Stuttgart mierzy się u siebie z Paderbornem. Gospodarze rozpoczęli mecz w możliwie najgorszy sposób. Konstantinos Mavropanos, który trafił do Stuttgartu z Arsenalu Londyn, uznał, że wycofa piłkę do bramkarza. Ale nie był to najlepszy pomysł.

Ustawiony przy linii bocznej 28-letni Grek zagrał kozłowaną piłkę w kierunku bramki, choć w tym czasie bramkarz Florian Muller był na skraju pola karnego, właśnie po to, by Grek miał możliwość podania. Mavropanos nie spojrzał jednak na ustawienie bramkarza i zagrał na pamięć. Problem w tym, że Muller nie zdążył już skutecznie interweniować.

- Ale uwaga! Ależ gol! Nieprawdopodobna sytuacja! - emocjonował się Julian Kowalski, komentator Eleven Sport. - Kuriozum. Ta bramka to prawdziwe kuriozum - dodał Sebastian Chabiniak. współkomentator.

Po ostatnim gwizdku ten tekst zostanie zaktualizowany. Na razie Padeborn prowadzi 1:0.