Oficjalnie: Joao Cancelo zmienił klub. Wielki transfer stał się faktem

Joao Cancelo przeszedł już testy medyczne, podpisał dokumenty i został potwierdzony przez Bayern Monachium jako nowy piłkarz mistrza Niemiec. Portugalczyk został wypożyczony do końca tego sezonu, ale Bawarczycy będą mieli możliwość kupić go latem za 70 mln funtów. Na tyle wycenia go Transfermarkt.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Oficjalnie: Cancelo w Bayernie

Sprawa przejścia Portugalczyka do Bayernu zadziała się dość nagle. W poniedziałek pojawiły się doniesienia o zaawansowanych negocjacjach Bawarczyków z Manchesterem City. Uzgodniono wypożyczenie na kilka miesięcy z opcją wykupu za dość dużą kwotę.

Od 14 stycznia Cancelo w ogóle nie gra. Według informacji zagranicznych dziennikarzy to efekt jego konfliktu z Pepem Guardiolą. Portugalczyk w ostatnich miesiącach był ważnym ogniwem "The Citizens". Wydawało się, że to piłkarz nie do zastąpienia na lewej obronie.

Polak bohaterem "największego transferu tego okienka". Ma dać drużynie mistrzostwo

Po powrocie z mundialu w Katarze tylko trzy razy był w podstawowym składzie. Częściej na jego pozycji grał Nathan Ake. Portugalczyk wściekł się, kiedy dowiedział się, że nie zagra od początku w Pucharze Ligi Angielskiej z Arsenalem. W tym meczu w ogóle nie pojawił się na murawie.

Cancelo nie wyszedł w pierwszym składzie także na mecz ligowy z Wolverhampton. Gdy dostał informację, że znowu zacznie jako rezerwowy, w ogóle nie rozgrzewał się przed meczem i w ramach buntu leżał na ławce. Guardiola w ogóle nie sięgnął po niego w tym spotkaniu.

Jeremy Sochan obok LeBrona i Doncicia. Polak zaskakuje wszystkich

"Cancelo w ostatnich tygodniach głośno narzekał na zbyt mało czasu spędzonego na boisku i stał się uciążliwy dla drużyny, a jego relacje z Guardiolą stopniowo się pogarszały" - czytamy w "Daily Mail".

Sprowadzeniem Cancelo była też zainteresowana FC Barcelona, ale Bayern działał szybciej ws. transferu.

W tym sezonie Joao Cancelo zagrał w 26 meczach dla Manchesteru City. Zdobył dwie bramki i zaliczył pięć asyst. W Bayernie będzie występował najprawdopodobniej na prawej obronie. Po lewej stronie boiska nie do wygryzienia jest Alphonso Davies, a na prawej flance brakuje jakości.