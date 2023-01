Gwiazdor Bayernu pójdzie za Lewandowskim. Zahavi zaczyna rozmowy

O przyszłości Benjamina Pavarda spekuluje się od wielu miesięcy. 26-latek nie jest zadowolony ze swojej pozycji w drużynie Bayernu Monachium i podobno nie potrafi dogadać się z trenerem Julianem Nagelsmannem. Jak podaje portal Sport1.de, defensor podjął ostateczną decyzję o opuszczeniu klubu. Ma to nastąpić już latem.

Benjamin Pavard. Zdecydował. Chce transferu do FC Barcelony

Pavard zdecydował także, gdzie konkretnie chce się przenieść. Atrakcyjnych opcji mu nie brakowało, gdyż zainteresowanie zatrudnieniem go wyrażały Real Madryt i FC Barcelona. Ostatecznie wygląda na to, że Francuz pozazdrościł Robertowi Lewandowskiemu i także zamierza dołączyć do ekipy z Katalonii. Agenci zawodnika już rozpoczęli podobno prace nad transferem.

Umowa prawego obrońcy z Bayernem Monachium obowiązuje bowiem do 30 czerwca 2024 roku. Jeśli Pavard chce przenieść się latem do Barcelony, musi liczyć na dobrą wolę dotychczasowego pracodawcy. Niemcy będą na pewno chcieli zarobić jak najwięcej. Ważne, by cena nie okazała się zaporowa dla Barcelony, która nadal zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. W Monachium na pewno nikt łatwo z pieniędzy nie zrezygnuje, o czym można było przekonać się przy okazji transferu Lewandowskiego minionego lata.

O to, by transakcja doszła do skutku, postanowił zadbać Pini Zahavi. Nie reprezentuje on interesów Pavarda na co dzień, ale ma wykorzystać dobre relacje zarówno z władzami Bayernu, jak i Barcelony, by pomóc w negocjacjach. Kilka miesięcy temu skutecznie załatwił transfer Lewandowskiego. Tym razem o sukces może być znacznie łatwiej. Za Pavarda Bawarczycy oczekują podobno "tylko" 15 milionów euro. Za Polaka chcieli otrzymać ponad trzy razy tyle.

Bayern Monachium już pracuje nad transferem zawodnika, który na dłuższą metę może zastąpić Benjamina Pavarda w drużynie. W poniedziałek pojawiła się wiadomość, że na Allianz Arena przeniesie się Joao Cancelo z Manchesteru City. Cancelo ma na początek zostać wypożyczony, ale w umowie między klubami znajdzie się zapis o klauzuli wykupu za 70 milionów euro.

Benjamin Pavard w tym sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce Bayernu. Zdołał strzelić w nich cztery gole. Trafił do bramki m.in. w październikowym meczu przeciwko Barcelonie w Lidze Mistrzów. Bayern wygrał wówczas na Camp Nou 3:0.

