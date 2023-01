Isco znalazł nowy klub poza Hiszpanią. "To niewiarygodne, ale prawdziwe"

30-latek, który przez blisko dekadę reprezentował barwy Realu Madryt, w letnim oknie transferowym podpisał kontrakt z Sevillą. Wówczas trener ekipy z Andaluzji był Julen Lopetegui, który bardzo dobrze znał piłkarza i liczył, że zdoła go odbudować. Isco przez pół roku w Sevilli zagrał w 19 meczach, Lopetegui został zwolniony, a nowy szkoleniowiec — Jorge Sampaoli — nie był już takim entuzjastą tego zawodnika.

"To niewiarygodne, ale prawdziwe"

- Zaledwie cztery lata temu Isco wyceniany był na 90 milionów euro. Dziś to kwota mniejsza o 81 milionów, czyli tylko dziewięć mln. Latem zamienił Real Madryt na Sevillę, ale w Andaluzji również zawodził. Licząc wszystkie rozgrywki, rozegrał 19 spotkań, strzelił jednego gola i miał trzy asysty. Grał na tyle słabo, że po kilku miesiącach stał się wolnym zawodnikiem - pisał o nim Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl.

Wiadomo już, jaki będzie nowy klub Isco. Według Floriana Plettenberga, dziennikarza, Isco trafi do Unionu Berlin.

- Isco dołączy do drużyny Union Berlin. Podpisze kontrakt do 2024 roku z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Jutro zawodnik przejdzie testy medyczne. To niewiarygodne, ale prawdziwe: Isco dołączy do Unionu Berlin - napisał Plettenberg na Twitterze.

Union Berlin to rewelacja tego sezonu Bundesligi. Po 18. kolejkach z 36 punktami jest wiceliderem rozgrywek. Do prowadzącego obrońcy trofeum - Bayernu Monachium traci tylko punkt.

Isco z Realem Madryt zdobył m.in. trzy mistrzostwa Hiszpanii i pięć razy wygrał Ligę Mistrzów. W sumie zagrał dla tego klubu aż 353 meczów, zdobył 53 gole i miał 57 asyst.