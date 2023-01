Joan Cancelo poszedł precz, bo podpadł Guardioli. Media ujawniają kulisy transferu

Joan Cancelo w poniedziałek porozumiał się z Bayernem Monachium. Uniwersalny obrońca został wypożyczony z Manchesteru City do mistrzów Niemiec do końca sezonu. Bayern Monachium ma możliwość podpisania z nim kontraktu po zakończeniu sezonu. Kwota odstępnego ma wynieść 61 milionów funtów.

Brytyjskie media wyjaśniły, dlaczego doszło do tego niespodziewanego transferu. Cancelo był przecież do niedawna ważnym zawodnikiem Manchesteru City. Od dwóch lat jest wybierany do najlepszej drużyny sezonu w Premiership, a z Manchesterem City miał ważny kontrakt do 2027 roku. W tym sezonie 28-letni Cancelo wystąpił w 26 spotkaniach, strzelił dwa gole i miał pięć asyst.

Według dziennika "Daily Mail" Cancelo zdenerwował się na Pepa Guardiolę, trenera Manchesteru City po tym, jak dowiedział się, że nie będzie grał w wyjściowym składzie w meczu u siebie z Arsenalem w Pucharze Anglii. Manchester City wygrał 1:0, a Cancelo w ogóle nie pojawił się na boisku. To miało przelać czarę goryczy, bo Portugalczyk po powrocie z mistrzostw świata w Katarze, opuścił również trzy mecze ligowe (u siebie z Evertonem, Tottenhamem i Wolverhampton). W sumie od MŚ z dziesięciu spotkań Manchesteru City tylko trzy zaczynał w wyjściowej jedenastce. Gdy zabrakło go w "11" na mecz z Wolverhampton, przed rozpoczęciem meczu nie rozgrzewał się z resztą drużyny, tylko leżał na ławce rezerwowych.

- Cancelo w ostatnich tygodniach głośno narzekał na zbyt mało czasu spędzonego na boisku i stał się uciążliwy dla drużyny, a jego relacje z Guardiolą stopniowo się pogarszały - czytamy w "Daily Mail". Zawodnik miał nawet zagrozić odejściem z klubu. Guardiola odpowiedział mu, że może szukać nowego pracodawcy.

Manchester City teraz szuka nowego lewego obrońcy i to mimo faktu, że Nathan Ake bardzo dobrze spisywał się na tej pozycji w ostatnich tygodniach.

Cancelo to wychowanek Benfiki, który renomę w Europie wyrobił sobie w Valencii, skąd został wypożyczony do Interu, a później sprzedany do Juventusu za 40 milionów euro. W Turynie Portugalczyk nie miał najlepszych relacji w szatni, więc po zaledwie roku trafił do Manchesteru City. Tym razem kosztował już 65 mln. Dla angielskiego klubu zagrał 154 razy, zdobył dziewięć bramek i miał 22 asysty.

Nowy klub Cancelo - Bayern Monachium jest liderem Bundesligi. Po trzech zremisowanych meczach z rzędu jego przewaga nad rywalami się zmniejszyła. Drużyna trenera Juliana Nagelsmanna ma 37 punktów, tylko jeden więcej od Unionu Berlin, dwa od RB Lipsk i trzy od Borussii Dortmund.