Niemcy bezlitośni dla gwiazd Bayernu po kolejnym rozczarowaniu. "Horror"

Trzy spotkania w 2023 roku, trzy remisy 1:1 - w tak rozczarowujący sposób Bayern Monachium wrócił do gry w rundzie wiosennej Bundesligi. W sobotę mistrzowie Niemiec zremisowali z Eintrachtem Frankfurt i po tym spotkaniu ich przewaga nad drugim Unionem Berlin wynosi już tylko jeden punkt. Na słabe wyniki Bawarczyków ostro reagują niemieckie media.

Niemiecka media analizują słabą grę Bayernu Monachium

"Trwa kryzys Bayernu Monachium" - czytamy w "Bildzie". Gazeta stwierdza, że gra mistrzów Niemiec przypomina "angielski horror". Podkreślono, że ponownie tylko zremisowali, a ich przewaga w tabeli stopniała do jednego punktu. Bohaterem spotkania według "Bilda" został Kolo Muani, który zdobył bramkę wyrównującą dla Eintrachtu Frankfurt. "Frankfurt latem sprowadził za darmo nieznanego wówczas napastnika z Nantes, który ma już siedem bramek i 10 asyst" - podkreślono.

Także "Kicker" skupia się na bramce reprezentanta Francji i niezdolności Bayernu Monachium do rozkręcenia się. "Ogromna przewaga w posiadaniu piłki i zasłużone prowadzenie do przerwy, nie wystarczyło jednak do końca meczu, który zakończył się remisem".

Niemiecka telewizja Sky Sport w swojej relacji stwierdziła, że rośnie napięcie w Bundeslidze, w której przewaga Bayernu wynosi tylko jeden punkt. Na łamach stacji grę Monachijczyków skomentowała legenda klubu, Lothar Matthaueus. - Nie są zwarci na boisku, nie mają lekkości i zgrania w drużynie. Prawie nie mieli okazji do strzelenia bramki. Trapp był dziś praktycznie bezrobotny - mówił mistrz świata z 1990 roku.

Szansę na pierwsze zwycięstwo w 2023 roku Bayern Monachium będzie miał w środę, 1 lutego. Tego dnia Bawarczycy zmierzą się w 1/8 finału Pucharu Niemiec z FSV Mainz. Kolejne spotkanie w Bundeslidze podopieczni Juliana Nagelsemanna rozegrają natomiast w niedzielę 5 lutego, gdy zmierzą się z VfL Wolfsburg.