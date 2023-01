Wojna na szycie europejskiego futbolu. Kahn rzuca wyzwanie szefowi PSG

Oliver Kahn od 2021 roku jest prezesem Bayernu Monachium. 53-latek jest aktywny w działalności klubowej i nie boi się zabierać głosu w wielu głośnych i ważnych tematach. W ostatnim czasie Kahn skrytykował pomysł FIFA, która chce zorganizować Klubowe Mistrzostwa Świata z 32 zespołami. - Nie mogę zrozumieć, dlaczego FIFA ogłasza taki format KMŚ bez uprzedniego wyjaśnienia niezbędnych kwestii z klubami w ramach ECA [Europejskim Stowarzyszeniem Klubów - red.] - powiedział Oliver Kahn w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild".

Kahn szefem ECA? Ma mieć poparcie szefów europejskich klubów

Teraz Kahn mógłby pójść w ślady swojego poprzednika z Bayernu Monachium, Karla-Heinza Rummenige i zostać szefem ECA, którego głównym zadaniem jest ochrona i promocja europejskiej piłki nożnej na szczeblu klubowym, zwłaszcza we współpracy z dwoma głównymi organizacjami, którymi są UEFA i FIFA.

Z informacji "Sport BILD" wynika, że wielu szefów czołowych klubów Europy widziałoby na czele ECA, którym zarządza aktualnie szef PSG, Nasser Al-Khelaifi. Wybory przewodniczącego mają odbyć się we wrześniu i tam może dojść do starcia Niemca z Katarczykiem. Obaj stoją na czele dwóch wielkich klubów, które jednak w odmienny sposób dorobiły się swojego statusu w europejskiej piłce.

Zdaniem niemieckich mediów objęcie przez Kahna stanowiska przewodniczącego ECA mogłoby pomóc w reprezentowaniu interesów niemieckiej piłki w kontekście europejskim.

Nim jednak do tego dojdzie, to PSG i Bayern czeka starcie w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 14 lutego. - Myślę, że to nasze przeznaczenie - oceniał na gorąco po losowaniu Oliver Kahn. Oba zespoły mierzyły się w fazie pucharowej Ligi Mistrzów w sezonie 2020/2021. Wtedy PSG wyeliminowało Bayern w ćwierćfinale rozgrywek, rewanżując się za porażkę z finału w 2020 roku.