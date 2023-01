Kownacki zyskał szacunek u Niemców po fenomenalnym meczu

Niemieckie media podkreślają profesjonalizm i oddanie Dawida Kownackiego. Polski napastnik w piątkowy wieczór poprowadził Fortunę Düsseldorf do wygranej 3:2 nad Magdeburgiem. - Chcę awansu do Bundesligi. To jest mój cel - mówił Kownacki, cytowany przez niemieckie gazety.

