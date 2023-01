Dopiero po trzech latach ujawnił, że przeszedł pilną operację. "Miałem guza"

Emre Can w przeszłości był piłkarzem m.in. Bayernu Monachium, Bayeru Leverkusen i Liverpoolu. W 2018 roku przeniósł się z angielskiego zespołu do Juventusu i jego życie diametralnie się zmieniło. Niecałe trzy miesiące po transferze klubowi lekarze odkryli problemy z jego zdrowiem i po konsultacjach ze specjalistami okazało się, że cierpi na nowotwór tarczycy. W rozmowie z DAZN Niemiec opowiedział o momencie o tych wydarzeniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek zwrócił się do Marcina Najmana: Jesteś karykaturą sportowca... tak nisko jeszcze nie upadłem

Emre Can zdradził, że miał raka tarczycy. "Nigdy nie słyszałem o tarczycy"

Włoscy lekarze odkryli u ówczesnego zawodnika Juventusu pogorszenie stanu zdrowia. Jego doradcy namówili go, by udał się do specjalisty na badania i okazało się, że w jego tarczycy odkryto guza. Znajdował się on w okolicach strun głosowych. Nie była to sytuacja zagrażająca jego życiu, ale niemal natychmiast zdecydowano się na usunięcie narządu. - Nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Nic o tym nie wiedziałem, nigdy nie słyszałem o tarczycy i nie wiedziałem, że może to być guz. Pilnie potrzebowałem operacji i tarczyca została usunięta - przyznał zawodnik.

Cztery lata po operacji Can przyznał, że w tamtym momencie nie wiedział, co robić. Miał jedynie 25 lat i był u szczytu kariery, a diagnoza była przytłaczająca. - Możesz mieć mnóstwo pieniędzy, możesz mieć wszystko. To jednak zdrowie jest najważniejsze - twierdzi zawodnik i przekonuje, że każdy powinien regularnie odwiedzać lekarzy i badać swoje ciało.

- Bez względu, czy jesteś zdrowy czy nie - radzę to zrobić. Jeśli zidentyfikujesz to wystarczająco szybko, to możesz zacząć działać. U mnie to stało w dobrym momencie, za co jestem wdzięczny lekarzom Juventusu. Warto było przejść do Włoch, chociażby z tego powodu - mówi zawodnik Borussii. Z powodu braku tarczycy do końca życia musi przyjmować leki, które rekompensują mu brak generowanych przez nią hormonów. Ponadto regularnie chodzi na badania kontrolne i pozostaje pod opieką lekarzy.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W styczniu 2020 roku Juventus wypożyczył Emre Cana do Borussii Dortmund, a w lipcu zawodnik przeniósł się do Niemiec na stałe. Od tamtej pory zagrał dla BVB 86 spotkań. W tym sezonie pojawiał się na boiskach Bundesligi, Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów 18 razy.