Ostatni taniec Kownackiego w Fortunie. Na pożegnanie może zostać "bohaterem"

Dawid Kownacki jest zawodnikiem Fortuny Duesseldorf od stycznia 2020 roku. Wówczas kupiono go z Sampdorii za kwotę 6,75 miliona euro, co do dziś jest rekordem w historii klubu. W Niemczech przez długi czas szło mu bardzo przeciętnie, więc przed rundą wiosenną sezonu 2021/22 wypożyczono go do Lecha Poznań, gdzie miał odbudować się po trudnym okresie.

Dawid Kownacki zaczyna ostatnią rundę w Fortunie Duesseldorf. "Słowa muszą zostać zamienione w czyny"

Dopiero w obecnym sezonie Kownacki zaczął grać na miarę oczekiwań. W dotychczas rozegranych 19 meczach strzelił siedem goli i zaliczył siedem asyst. Jednocześnie wiadomo już, że nie przedłuży wygasającego kontraktu i po zakończeniu sezonu zmieni klub. - Po trzech latach w Duesseldorfie chciałbym dokonać zmiany i postawiłem sobie za cel, by postawić kolejny krok. Obiecałem trenerowi, drużynie i zarządowi, że będę dawał z siebie wszystkiego do ostatniego dnia. Ci, którzy mnie znają wiedzą, że mogą na mnie polegać - powiedział w rozmowie z klubowymi mediami.

Celem 25-latka na najbliższe kilka miesięcy będzie pomoc Fortunie w wywalczeniu awansu do najwyższej ligi. Po pierwszej rundzie 2. Bundesligi ma ona 26 punktów i zajmuje siódme miejsce w tabeli. Do trzeciej pozycji, dającej prawo gry w barażu, traci siedem punktów. "Teraz słowa muszą zostać zamienione w czyny, a Kownacki musi pokazać charakter" - napisał niemiecki "Bild".

Pierwszy mecz po przerwie zimowej Fortuna rozegra w piątek, rywalem będzie przedostatni Magdeburg. Dla drużyny Kownackiego będzie to dobra okazja na przełamanie, przegrała bowiem dwa ostatnie mecze ligowe. A on sam będzie mógł pokazać się potencjalnym nowym pracodawcom, już wcześniej pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu ze strony Borussii Moenchengladbach czy Slavii Praga. "Przede wszystkim chodzi o udane pożegnanie z Duesseldorfem. Najlepiej jako jeden z bohaterów awansu" - podsumował "Bild".

Dotychczas Dawid Kownacki zagrał 86 meczów w Fortunie Duesseldorf, zdobył w nich 19 bramek i zaliczył 14 asyst.