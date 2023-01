Salihamidzić publicznie wyzywa Gnabry'ego od amatorów. "Nie uszanował"

- Nie mam z tym żadnego problemu. Uważam, że w dniach wolnych piłkarze mogą robić, co chcą. Ale jest jeden warunek: nie może to wpływać na ich formę na boisku - mówił w poniedziałek trener Bayernu Monachium - Julian Nagelsmann.

Niemiec odpowiedział w ten sposób na pytanie o Serge'a Gnabry'ego. Po tym, jak w piątek Bayern Monachium zremisował na wyjeździe z RB Lipsk (1:1) w 16. kolejce Bundesligi, piłkarze mistrza Niemiec otrzymali wolny weekend.

Gnabry spędził ten czas w Paryżu, gdzie przebywał na Fashion Week, czyli bardzo ważnym wydarzeniu w świecie mody. Skrzydłowy Bayernu nie trzymał tego w tajemnicy i chętnie dzielił się swoimi działaniami i wrażeniami w mediach społecznościowych. A to nie spodobało się części dziennikarzy, którzy skrytykowali piłkarza.

Nagelsmann bronił go na poniedziałkowej konferencji prasowej przed meczem z FC Koeln, ale jednocześnie zapowiedział, że będzie mu się bacznie przyglądał w trakcie spotkania. I chyba postawa Gnabry'ego nie zachwyciła szkoleniowca Bayernu.

Salihamidzić wściekły na Gnabry'ego

Mistrzowie Niemiec zremisowali z FC Koeln 1:1, zdobywając bramkę w 90. minucie meczu. Do przerwy Bayern przegrywał 0:1 po golu Ellyesa Skhiriego. Gnabry, który znalazł się w wyjściowej jedenastce, na drugą połowę już nie wyszedł. W przerwie zmienił go Kingsley Coman.

Teraz Gnabry'emu podwójnie oberwało się za weekendowy wyjazd i słaby mecz przeciwko FC Koeln. Zachowanie piłkarza bardzo nie spodobało się dyrektorowi sportowemu Bayernu - Hasanowi Salihamidziciowi. - To amatorszczyzna - wypalił Bośniak w niemieckich mediach.

I dodał: - Bardzo tego nie lubię. To nie wpisuje się w wartości Bayernu. Dni wolne są od tego, by odpoczywać i regenerować się przed kolejnymi meczami, a nie od tego, by latać po Europie. Gnabry tego nie uszanował. Będziemy o tym rozmawiać.

W obecnym sezonie Niemiec zagrał w 25 meczach, w których strzelił 10 goli i miał 11 asyst. Mimo słabszego początku rundy Bayern wciąż jest liderem Bundesligi. Drużyna Nagelsmanna ma 36 punktów i o cztery punkty wyprzedza RB Lipsk. W sobotę mistrzowie Niemiec podejmą Eintracht Frankfurt.