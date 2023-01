Borussia wyceniła Jude'a Bellinghama. Kosmos. "Za mniej się nie ruszy"

Jude Bellinhgam jest kluczowym piłkarzem Borussii Dortmund. W bieżącym sezonie rozegrał 23 mecze, w których strzelił dziesięć goli i zaliczył cztery asysty. Anglik ma za sobą również bardzo udany mundial. Od dłuższego czasu dzięki dobrej formie wzbudza zainteresowanie wielu topowych klubów.

Media: Ponad 100 milion euro za Jude'a Bellinghama

Najwięcej mówi się o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt. Jak informuje "Mundo Deportivo", mistrz Hiszpanii planuje złożyć szaloną ofertę za Anglika. Zdaniem dziennikarzy, oprócz opłaty w wysokości 100 milionów euro, działacze chcą włączyć do transakcji również Eduardo Camavingę. Ta wymiana jest jednak dosyć mało prawdopodobna. Katalońscy dziennikarze mają w zwyczaju się mylić co do kwestii związanych z Realem, zwłaszcza tak spektakularnych.

Za to, jeżeli chodzi o pieniądze, to Real jest bardzo blisko żądań Borussii. Jak pisze "Marca", Borussia żąda 110 milionów euro. "Za mniej nie ruszy się z Dortmundu" – czytamy. Jeżeli więc prawdą jest, że Real jest skłonny wyłożyć 100 milionów, to oba kluby powinny się szybko dogadać i w najbliższych tygodniach sfinalizować transakcję.

110 milionów to kosmiczna kwota, ale i tak, biorąc pod uwagę doniesienia medialne, Borussia spuściła z tonu. Wcześniej mówiło się nawet o 150 milionach i o tym, że takie żądania byłoby w stanie spełnić PSG. Żadnej oferty jednak nie było. Ponadto, według hiszpańskich dziennikarzy, Bellingham traktuje Real priorytetowo. Borussia najchętniej zatrzymałaby Anglika i przedłużyła z nim kontrakt, ale w Dortmundzie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że będzie to praktycznie niewykonalne.

Jude Bellingham jest piłkarzem Borussii Dortmund od 2020 roku, kiedy trafił do tego klubu z Birmingham City za 25 milionów euro. Obecnie niemiecki zespół po 16 rozegranych meczach zajmuje siódme miejsce w tabeli Bundesligi z dorobkiem 28 punktów.