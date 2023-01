"Trzęsienie ziemi" w Bayernie. Kluczowa postać zwolniona

Bayern Monachium zremisował 1:1 z RB Lipsk w 16. kolejce Bundesligi, inaugurującej zmagania w drugiej części sezonu. Debiut w nowych barwach zaliczył Yann Sommer, który został sprowadzony z Borussii Moenchengladbach w obliczu kontuzji Manuela Neuera. Po tym meczu doszło do ważnej zmiany w Bayernie w sztabie szkoleniowym Juliana Nagelsmanna

"Trzęsienie ziemi" w Bayernie. Klub zwolnił trenera bramkarzy. Konflikt z Nagelsmannem i nie tylko

Niemiecki dziennik "Bild" informuje, że w Bayernie Monachium doszło do trzęsienia ziemi. Klub postanowił rozstać się z Tonim Tapaloviciem, który do tej pory pełnił funkcję trenera bramkarzy. Głównym powodem takiej decyzji miał być konflikt pomiędzy Tapaloviciem a trenerem Julianem Nagelsmannem. Obaj panowie nie byli w stanie się dogadać w wielu kwestiach, a Tapalović nie wykonywał poleceń Nagelsmanna. "Hasan Salihamidzić starał się mediować przez kilka miesięcy, ale było to bezskuteczne" - czytamy w artykule.

Innym powodem takiej decyzji władz Bayernu Monachium miały być nie najlepsze relacje pomiędzy Tonim Tapaloviciem a Alexandrem Nuebelem, wypożyczonym do AS Monaco. Niemiecki bramkarz miał skarżyć się na brak komunikacji z trenerem bramkarzy w trakcie wypożyczenia, a dodatkowo czuł się przez niego pomijany, gdy jeszcze był w Monachium. Bayern musiał poinformować zwłaszcza Manuela Neuera o tej decyzji dużo wcześniej, ponieważ Tapalović był jego wieloletnim przyjacielem.

Na razie niemieckie media nie podały, kto może zastąpić Toniego Tapalovicia w roli trenera bramkarzy w Bayernie Monachium. "Toni miał spory udział w sukcesach Bayernu w ostatnich latach. Różnice w podejściu do współpracy doprowadziły do tego, że nasze drogi się rozchodzą. Życzymy Toniemu wszystkiego dobrego w przyszłości" - przekazał Hasan Salihamidzić, cytowany przez oficjalną stronę Bayernu.

Bayern Monachium po 16. kolejkach jest liderem Bundesligi. Ma 35 punktów, pięć więcej od trzech drużyn: Eintrachtu Frankfurt, Unionu Berlin i Freiburgu.