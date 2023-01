Juranović zmienia klub. Duże pieniądze dla Legii Warszawa

Josip Juranović dołączył do Celticu Glasgow w sierpniu 2021 roku z Legii Warszawa. Klub ze stolicy Polski otrzymał za obrońcę 3 miliony euro, a więc ponad 2,5 miliona więcej niż zapłacił za niego Hajdukowi Split. Na mundialu w Katarze Chorwat był piłkarzem pierwszego składu swojej kadry, która zdobyła brązowy medal. Media informowały, że jego dobre występy wzbudziły zainteresowanie m.in. Chelsea i Atletico Madryt i FC Barcelona. W ostatnim czasie zawodnik miał być blisko transferu do włoskiej Monzy lub hiszpańskiego Espanyolu. Okazuje się jednak, że zasili Union Berlin.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto selekcjonerem reprezentacji? "Chcemy się połechtać, że rozmawiamy z Gerardem"

Josip Juranović dołączy do Unionu Berlin. 11 milionów euro i rekord transferowy. Legia też zarobi

"Sky Sports" informuje, że Union Berlin już dogadał się z Celtikiem Glasgow w sprawie transferu Josipa Juranovicia. Zawodnik dostał od szkockiego klubu pozwolenie na wyjazd do Niemiec i finalizację transakcji. Oficjalne ogłoszenie transferu ma być jedynie kwestią czasu.

Początkowa opłata za prawego obrońcę wyniesie 8,5 miliona euro, a reszta pieniędzy wpłynie do Celticu po spełnieniu określonych w umowie warunków. Ściągając Juranovicia Union może pobić rekord transferowy, który do tej pory wynosił 8,55 miliona euro. Za tyle do klubu przyszedł w 2021 roku Taiwo Awoniyi. Nigeryjczyk został sprzedany latem 2022 roku do Nottingham Forrest za 20,5 miliona euro.

Legia Warszawa, sprzedając Juranovicia do Celticu Glasgow, zapewniła sobie 10 procent zysku z następnego transferu. Tym samym klub z Warszawy może otrzymać niedługo nawet 1,1 miliona euro, czyli prawie 5,2 miliona złotych.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W tym sezonie Josip Juranović rozegrał w barwach Celticu 18 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Klub z Glasgow zapewnił już sobie zastępstwo dla Chorwata, ponieważ sprowadził Alistaira Johnstona z Montreal FC za 3,5 miliona euro.