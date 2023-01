Niespodzianka w hicie Bundesligi. Bayern tylko zremisował na start rozgrywek

Piłkarze Bundesligi wrócili do rywalizacji po ponad dwumiesięcznej przerwie. I już na start na kibiców czekał prawdziwy hit. Bayern Monachium zmierzył się z RB Lipsk. Obie drużyny znajdują się w czołówce tabeli - Bawarczycy są liderami, natomiast zespół Marco Rose'a znajduje się na trzecim miejscu. Przed piątkowym spotkaniem dzieliło ich zaledwie sześć punktów, co zwiastowało wielkie emocje.

Bayern Monachium podzielił się punktami z RB Lipsk. Znakomite widowisko na Red Bull Arena

Mecz rozpoczął się od minuty ciszy dla zmarłego pod koniec grudnia Pelego. Na telebimie wyświetlono zdjęcie legendarnego Brazylijczyka, któremu piłkarze oraz kibice zebrani na trybunach Red Bull Areny oddali hołd. Później sędzia dał sygnał do gry.

Zdecydowanie lepiej w ten mecz weszli zawodnicy Bayernu. Drużyna Juliana Nagelsmanna starała się kontrolować przebieg rywalizacji - częściej utrzymywali się przy piłce i stwarzali większe zagrożenie pod bramką rywali. Pierwszą okazję do strzelenia gola mieli już w 7. minucie spotkania. Wówczas prawą stroną boiska mknął Serge Gnabry - Niemiec zdecydował się na strzał, a piłka po rykoszecie od nogi obrońcy RB Lipsk trafiła w słupek.

W końcu starania Bayernu przyniosły efekt. W 31. minucie Bawarczycy po składnej akcji pokonali Janisa Blaschwisa. Celebrację piłkarzy Nagelsmanna przerwał jednak arbiter. Sędzia główny podbiegł do monitora VAR i po obejrzeniu powtórki anulował bramkę. Powodem był spalony.

Później do głosu coraz częściej zaczęli dochodzić zawodnicy RB Lipsk. Gospodarze kilkukrotnie zagrozili bramce debiutującego w barwach Bayernu Yanna Sommera, ale bez skutku. Co więcej, na chwilę stracili koncentrację, co bezwzględnie wykorzystali Bawarczycy. W 37. minucie znakomite dośrodkowanie w pole karne posłał Serge Gnabry. Tam stał już niepilnowany Eric Maxim Choupo-Moting, który tylko dostawił nogę, a piłka wpadła do bramki rywali. Tym samym Kameruńczyk wyprowadził Bayern na prowadzenie, którego Bawarczycy nie oddali już do końca pierwszej połowy.

RB Lipsk nie zamierzał się poddawać i wyszedł na drugą część spotkania bardzo zmotywowany, co przyniosło efekt już w 52. minucie. Na listę strzelców wpisał się Marcel Halstenberg. Niemiec oddał strzał z pola karnego, a piłka dość szczęśliwie odbiła się, zmieniała kierunek, czym zmyliła Sommera. Tym samym Halstenberg doprowadził do wyrównania.

Bramka dodała skrzydeł drużynie RB Lipsk. Piłkarze Rose'a coraz śmielej poczynali sobie z zawodnikami Bayernu. Najlepiej oddała to sytuacja z 66. minuty. Dominik Szoboszlai wykorzystał lukę pomiędzy nogami Dayota Upamecano i ośmieszył rywala. To rozwścieczyło Francuza, który dość ostro sfaulował piłkarza RB Lipsk. Drużyna Rose'a protestowała i domagała się czerwonej kartki dla Upamecano, ale sędzia nie był tak odważny i pokazał tylko żółty kartonik.

W końcówce spotkania role znów się odwróciły. Bayern ponownie doszedł głosu i raz po raz atakował bramkę rywali, ale nie udało im się zdobyć zwycięskiej bramki. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:1.

Mimo że Bayern dominował w posiadaniu piłki, to jednak oddał mnie strzałów na bramkę, niż RB Lipsk. Tylko 7 (z czego 2 celne) przy 10 (i 3 celnych) ze strony rywali.

Dzięki remisowi Bayern umocnił się na pozycji lidera. Na ich koncie jest 35 punktów. Mają pięć punktów przewagi nad drugim Freiburgiem, który ma jednak jeden mecz rozegrany mniej. Z kolei RB Lipsk pozostał na trzeciej pozycji.

Bayern Monachium - RB Lipsk 1:1

Bramki - Eric Maxim Choupo-Moting (37'), Marcel Halstenberg (52').