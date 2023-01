Stało się! Media potwierdzają transfer Bayernu Monachium. Ostatni krok

Bayern Monachium od kilku tygodniu przymierzał się do sprowadzenia nowego bramkarza. Został do tej sytuacji poniekąd zmuszony przez kontuzję Manuela Neuera, kapitana zespołu i od lat pierwszego bramkarza w składzie. Priorytetem do sprowadzenia został Yann Sommer. Bayern cały czas zderzał się jednak ze ścianą, bo Borussia Moenchengladbach odrzucała każdą kolejną ofertę, nawet jeśli była wyższa od poprzedniej. Jak podają zagraniczne media, władze klubu w końcu się ugięły.

REKLAMA

Zobacz wideo O lepszym starcie Świątek nie mogła marzyć! [SPORT.PL LIVE]

Tak Petković pracował w kadrze Szwajcarii. Miał duży problem. Kluczowy

Bayern Monachium dopina swego. Sensacyjny transfer o krok

Andreas Boni z gazety "Blick" poinformował, że porozumienie na linii Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach zostanie osiągnięte w środę. Według jego źródeł Yann Sommer ma podpisał kontrakt do czerwca 2025 roku. "Zostały już tylko testy medyczne" - czytamy u Boniego na Twitterze. Sytuację Szwajcara skomentował też Florian Plettenberg ze Sky Sports. "Yann Sommer nie będzie dzisiaj trenował z zespołem. Trwa gorący rozwój spraw. Faza końcowa" - napisał.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Źródła piszą też, że Bayern Monachium zapłaci Borussii Moenchengladbach osiem milionów euro plus milion w bonusach. To jedna z wielu ofert, które władze bawarskiego klubu wysłały do ligowego rywala. Kilka dni temu "Bild" pisał, że wcześniejsze trzy oferty zostały odrzucone z powodu zbyt niskiej kwoty transferu. Gdy Bayern spełnił warunki Borussii, spotkał się z kolejną odmową, bo "było już za późno".

Bayern Monachium szukał nowego bramkarza po tym, jak Manuel Neuer doznał kontuzji. Złamał nogę podczas jazdy na nartach w trakcie urlopu. Musiał przejść operację, co oznaczało, że nie zagra w tym sezonie. "Cóż mogę powiedzieć, koniec roku mógłby być zdecydowanie lepszy. Kiedy próbowałem oczyścić głowę podczas jazdy na nartach, doznałem złamania dolnej części nogi. Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie" - napisał na Instagramie.

Hurkacz, Hurkacz, Hurkacz! Przełamał klątwę i wygrywa po dramatycznym meczu

Natomiast kontrakt Yanna Sommera z Borussią Moenchengladbach wygasa z końcem czerwca tego roku. W klubie występuje od lipca 2014 roku. Dotychczas zanotował 90 czystych kont w 335 spotkaniach. Zagrał 20 meczów przeciwko Bayernowi Monachium w karierze i pięć z nich kończył z czystym kontem. Jak podaje WhoScored.com, Sommer wykonał 19 interwencji w meczu przeciwko Bayernowi w tym sezonie i pobił rekord Bundesligi.