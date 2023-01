Bayern coraz bliżej zastępcy Neuera? Kahn wyjaśnia. "Trwają rozmowy"

Manuel Neuer złamał nogę podczas jazdy na nartach w trakcie urlopu. Niemiecki bramkarz musiał przejść operację, co oznaczało, że już nie zagra w tym sezonie. "Cóż mogę powiedzieć, koniec roku mógłby być zdecydowanie lepszy. Kiedy próbowałem oczyścić głowę podczas jazdy na nartach, doznałem złamania dolnej części nogi. Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie" - napisał Neuer na Instagramie. W związku z tym urazem Bayern Monachium został postawiony w stan gotowości i musiał zacząć szukać nowego bramkarza.

Bayern Monachium sprowadzi Yanna Sommera? Oliver Kahn wyjaśnia. "Kluby są w trakcie rozmów"

Oliver Kahn rozmawiał z niemieckim Sky Sports na temat transferu zastępcy dla Manuela Neuera. Prezes Bayernu Monachium potwierdził negocjacje z Borussią Moenchengladbach ws. Yanna Sommera. - Oba kluby są w trakcie rozmów. Nie mogę teraz powiedzieć, jaki będzie koniec tych negocjacji, nie mamy niczego do zakomunikowania. Ta sytuacja nie sprawiła, że miałem bezsenne noce. Nie mamy problemu z bramkarzami, ale musimy być gotowi, jakby coś się stało Ulreichowi. Naszym obowiązkiem jest, by rozważać różne opcje - powiedział.

Julian Nagelsmann domagał się transferu nowego bramkarza w rozmowie ze "Sport1". - Każdy widzi, jak wygląda sytuacja w naszej bramce. I tak musimy pozyskać bramkarza, to nie wchodzi w grę. A co jeśli Ulle zerwie więzadła w przyszłym tygodniu, co wtedy zrobimy? - mówił. "Bild" informował 17 stycznia, że Borussia odrzuciła cztery oferty Bayernu za Yanna Sommera, ponieważ nie miała znalezionego następcy. Wygląda na to, że teraz sprawa nabierze tempa, ponieważ Borussia dogadała się z Jonasem Omlinem, bramkarzem Montpellier. Pozostały negocjacje między klubami.

Kontrakt Yanna Sommera z Borussią Moenchengladbach wygasa z końcem czerwca tego roku. Szwajcarski bramkarz grał dla Borussii od lipca 2014 roku i do tej pory zanotował 90 czystych kont w 335 spotkaniach. Jak dotąd zdobywał tytuły wyłącznie z FC Basel - m.in. cztery mistrzostwa Szwajcarii i dwa puchary krajowe. Sommer zagrał 20 meczów przeciwko Bayernowi Monachium w karierze i pięć z nich kończył z czystym kontem.