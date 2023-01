Nagelsmann naciska na transfer. "Bayern chce go dopiąć w tym tygodniu"

Bayern Monachium odlicza dni do powrotu Bundesligi. W piątek, 20 stycznia zmierzy się z RB Lipsk. Julian Nagelsmann będzie przygotowywał zespół do spotkania, a klubowe władze będą w tym czasie starały się pozyskać nowego bramkarza. To pozycja, na której Bayern musi się wzmocnić po kontuzji Manuela Neuera. - Każdy widzi, jak wygląda sytuacja w naszej bramce. I tak musimy pozyskać bramkarza, to nie wchodzi w grę. A co jeśli Ulle zerwie więzadła w przyszłym tygodniu, co wtedy zrobimy? - apelował Nagelsmann po ostatnim sparingu z RB Salzburg (4:4) na antenie kanału "SPORT1".

Bayern Monachium naciska na transfer

Wydaje się, że nowy bramkarz to priorytet Bayernu Monachium. I ma już odpowiednią osobę na to miejsce, choć sprowadzenie jej nie należy do łatwych zadań. Mowa o Yannie Sommerze. Szwajcar występuje w Borussii Moenchengladbach, która nie chce go oddać. - Nie pozwolimy mu odejść w styczniu - mówił niedawno dyrektor sportowy Borussii.

Bayern nie daje za wygraną i według medialnych doniesień cały czas będzie naciskał na transfer Sommera. "Bayern i Borussia Moenchengladbach znów dyskutują na jego temat. Bayern chce dopiąć transfer jeszcze w tym tygodniu. Nagelsmann poprosił o nowego golkipera najszybciej, jak to możliwe" - czytamy u Fabrizio Romano na Twitterze. Dziennikarz dodał też, że kluczowe w tej sprawie będzie porozumienie między klubami. "Nie chodzi o warunki indywidualne" - pisze, dając sygnał, że sam Sommer jest gotowy przejść do mistrza Niemiec.

Wcześniej informowaliśmy o innych bramkarzach, których sytuację śledzi Bayern. To gwiazdy ostatniego mundialu Dominik Livaković, Bono czy Emiliano Martinez. W kręgu zainteresowań Bawarczyków są także Keylor Navas oraz Alexander Nuebel wypożyczony z Bayernu do AS Monaco.

Bayern Monachium szuka alternatywy na wypadek nieobecności Manuela Neuera. Niemiec w połowie grudnia 2022 roku złamał nogę i osłabił tym samym Bayern Monachium na pół sezonu. Okazało się, że w drużynie nie ma bramkarza, który byłby w stanie wymiernie go zastąpić. Neuer rozegrał aż 488 meczów, w których zaliczył 233 czyste konta. W swoim dorobku ma między innymi 10 mistrzostw Niemiec czy dwa triumfy w Lidze Mistrzów.