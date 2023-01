Nagelsmann grzmi ws. nowego bramkarza Bayernu. "Każdy widzi, jaka jest sytuacja"

W piątek 13 stycznia Bayern Monachium rozegrał pierwszy mecz po ponad dwumiesięcznej przerwie, spowodowanej mundialem w Katarze. Mistrzowie Niemiec w towarzyskim spotkaniu zremisowali z austriackim Salzburgiem 4:4. Kontuzja Manuela Neuera sprawiła, że w bramce "Bawarczyków" może występować tylko Sven Ulreich lub 20-letni Johannes Schenk, co nie podoba się Julianowi Nagelsmannowi.

Nagelsmann po meczu z Salzburgiem: Musimy pozyskać bramkarza

Po zakończeniu spotkania z RB Salzburg trener Bayernu poruszył kwestię ściągnięcia nowego bramkarza. 35-latek przyznał, że posiadanie jedynie dwóch zdrowych golkiperów jest niedopuszczalne. - Każdy widzi, jak wygląda sytuacja w naszej bramce. I tak musimy pozyskać bramkarza, to nie wchodzi w grę. A co jeśli Ulle zerwie więzadła w przyszłym tygodniu, co wtedy zrobimy? - mówił Nagelsmann na antenie kanału "SPORT1".

Ponadto szkoleniowiec mistrzów Niemiec bronił wspomnianego Svena Ulreicha, który do 63. minuty trzykrotnie wyciągał piłkę z siatki, po czym został zmieniony. - Musimy to przedyskutować, nie ma to nic wspólnego z zaufaniem (do Ulreicha). Ulle zna swoją rolę, wiemy, co potrafi. On też wie, co potrafi. Zaufaliśmy mu już w pierwszej połowie sezonu, kiedy Neuer był kontuzjowany. Nie grałem wtedy trzecim bramkarzem, ale właśnie nim - przyznał Julian Nagelsmann.

Bayern szuka nowego golkipera

Na liście życzeń włodarzy Bayernu znalazło się wiele nazwisk golkiperów, którzy mogliby trafić na Allianz Arena. W gronie kandydatów są wymieniani m.in. wypożyczony do AS Monaco Alexander Nuebel, Dominik Livaković oraz Yann Sommer, którego za wszelką cenę próbuje zatrzymać Borussia Monchengladbach.

Według ostatnich doniesień medialnych obecnym celem "Bawarczyków" stał się bramkarz reprezentacji Portugalii, Diogo Costa. Ściągnięcie 23-latka może okazać się jednak kłopotliwie, ponieważ golkiper posiada kontrakt z FC Porto ważny do 2027 roku, a jego klauzula transferu wynosi 75 mln euro.