Brawo, po prostu brawo. Haller wrócił i już zadziwia [WIDEO]

Sebastian Haller przeniósł się latem 2022 roku do Borussii Dortmund. Iworyjczyk nie zdołał zadebiutować w nowym klubie, ponieważ w lipcu zdiagnozowano u niego złośliwy nowotwór jądra. Piłkarz przeszedł dwie operację i chemioterapie, które zatrzymały chorobę. W styczniu niemiecki klub poinformował, że napastnik wrócił do treningów i pojechał z resztą drużyny do Marbelli na obóz treningowy. Tam udowadnia, że Borussia nie popełniła błędu, sprowadzając go do zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo Powrót Króla! Tak powitany został Messi na treningu PSG

Piorunujące wejście Hallera do Borussi Dortmund. Hat-tricka w mniej niż 10 minut

Haller zadebiutował w barwach Borussi we wtorkowym spotkaniu towarzyskim z Fortuną Duesseldorf (5:1) - jedyną bramkę dla drugoligowca strzelił Dawid Kownacki. Iworyjczyk na murawie spędził nieco ponad kwadrans, ale nie udało mu się zdobyć gola. Trzy dni później powetował sobie niepowodzenie z poprzedniego spotkania. I to z nawiązką.

Niemcy chcą "młodego Lewandowskiego" prosto z Polski. 5 mln euro

W piątek wicemistrzowie Niemiec mierzyli się w sparingu z FC Basel. Ostatecznie mecz zakończył się wysoką wygraną Borussi - aż 6:0, a trzy bramki zdobył właśnie Haller. Co więcej, Iworyjczyk potrzebował zaledwie siedmiu minut i 32 sekund, by skompletować hat-tricka. Strzelanie rozpoczął w 81. minucie. Sędzia dopatrzył się przewinienia w polu karnym FC Basel i wskazał na jedenasty metr. Okazje na bramkę zamienił Haller. W kolejnych sytuacjach, a więc w 86. i 88. minucie Iworyjczyk po prostu wykończył akcje kolegów z drużyny.

Oprócz 28-latka do bramki trafiali również Marco Reus, Donyell Malen i Jude Bellingham. - Bardzo nas cieszy, że Haller wrócił do zdrowia. Będzie ważnym ogniwem w naszej drużynie, co pokazał już dziś. Hat-trick - w tej chwili nie może się to dla niego lepiej układać - podkreślił Salih Oezcan, piłkarz Borussi.

Choroba Hallera bardzo skomplikowała sytuację wicemistrzów Niemiec. Karim Adeyemi i Anhony Modeste, którzy mieli zastąpić Iworyjczyka, rozczarowali. Zespół nie prezentował się najlepiej od początku sezonu i obecnie zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 25 punktów. Do liderującego Bayernu Monachium traci już dziewięć punktów.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Powrót Hallera do gry może okazać się kluczowy dla dalszej części sezonu. Tym bardziej że w przeszłości Iworyjczyk imponował formą. W ubiegłym sezonie zdobył 34 gole dla Ajaksu Amsterdam w 43 meczach.

Bayern Monachium chce rozbić bank. Znalazł następcę Neuera. Za 75 mln euro

Borussia wróci do rozgrywek ligowych 22 stycznia. Tego dnia zmierzy się z Augsburgiem. Niewykluczone, że wtedy oficjalny debiut zaliczył również Haller.