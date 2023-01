Bayern Monachium chce rozbić bank. Znalazł następcę Neuera. Za 75 mln euro

Podczas przerwy od rozgrywek klubowych, spowodowanej mistrzostwami świata w Katarze podstawowy bramkarz Bayernu Monachium - Manuel Neuer, doznał poważnej kontuzji. 36-latek złamał nogę w trakcie jazdy na nartach, przez co najprawdopodobniej już do końca sezonu nie wybiegnie na boisko. "Bawarczycy" są w trakcie poszukiwań nowego bramkarza, a jednym z kandydatów jest podstawowy golkiper reprezentacji Portugalii.

Bayern sięga po Diogo Costę

W kręgu zainteresowań mistrzów Niemiec znalazło się wielu golkiperów, którzy mogliby zająć miejsce kontuzjowanego Neuera. Jest to m.in. wypożyczony do AS Monaco Alexander Nuebel, Dominik Livaković oraz Yann Sommer. Bayern za wszelką pragnął ściągnąć bramkarza Borussi Monchengladbach, jednak władze ekipy z Borussia-Park nie są chętni do oddania Szwajcara.

Obecnym celem "Bawarczyków" stał się bramkarz reprezentacji Portugalii, Diogo Costa. 23-latek posiada kontrakt z FC-Porto ważny do 2027 roku, a jego klauzula transferu wynosi 75 mln euro. Według dziennikarza Bruno Andrade z "UOL Esporte" właściciele Bayernu chcą przeprowadzić transfer golkipera jak najszybciej, jednak w ostateczności, mogą poczekać do letniego okienka. Aktualna wartość zawodnika oscyluje w granicach 35 mln euro.

Diogo Costa był podstawowym bramkarzem Portugalczyków podczas mistrzostw świata w Katarze. Zdobywcy pucharu Europy z 2016 roku zakończyli udział w mundialu na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Marokiem 0:1. W obecnym sezonie klubowym 23-latek rozegrał 21 spotkań, w których udało mu się zachować 10 czystych kont.