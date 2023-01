Harry Kane kuszony przez giganta. "Główny cel transferowy"

W 2023 roku Harry Kane skończy 30 lat. Problem w tym, że do tej pory Anglik jeszcze niczego nie wygrał. Owszem, z reprezentacją Anglii sięgał po srebrny medal mistrzostw Europy, ale w barwach Tottenhamu niczego nie zdobył. To musi być dla niego trudna sytuacja, bo Kane strzela gola za golem.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Gwiazda BVB nawet cztery lata starsza? Giganci gotowi zrezygnować z transferu

W kadrze ma 53 trafienia w 80 spotkaniach, a dla "Kogutów" strzelił 265 goli w 412 meczach, co czyni go najskuteczniejszym graczem w historii Tottenhamu. Jego umowa z londyńskim klubem wygasa latem 2024 roku, ale czy do tego czasu Antonio Conte dalej będzie jego trenerem? Niekoniecznie.

Głos w tej sprawie zabrał Christian Falk, dziennikarz "Sport Bild" i autor książki "FC Bayern. Nieopowiedziane historie piłkarskiej superpotęgi".

- Kane pozostaje głównym celem Bayernu Monachium. Niemcy zdają sobie sprawę, że trudno będzie go pozyskać, tak jak kiedyś trudno było wyrwać Marco Reusa z Borussii Dortmund, ale Anglik wciąż nie podpisał jeszcze nowego kontraktu, więc wciąż jest nadzieja - uważa Falk.

Kane wyceniany jest na 90 milionów euro przez fachowy portal Transfermarkt.

Mathaeus porównał go z Lewandowskim. "Zasługuje na tę wdzięczność"

Jak Bayern i Tottenham radzą sobie w tym sezonie?

Bayern to lider Bundesligi, który zdobył 34 punkty w 15 meczach, czyli o cztery więcej niż drugi w Freiburg. W połowie lutego Bawarczycy zmierzą się z Paris Saint Germain w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Z kolei Tottenham to piąta siła Premier League. Kane i spółka tracą dwa punkty do miejsca premiowanego grą w LM. Tyle że Manchester United, który jest czwarty, rozegrał mecz mniej.

Tottenham także gra w LM. W fazie pucharowej zmierzy się z Milanem.