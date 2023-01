Gwiazda BVB nawet cztery lata starsza? Giganci gotowi zrezygnować z transferu

Moukoko wychowywał się pod okiem dziadków w kameruńskim Jaunde. W 2014 roku wyjechał do Niemiec, gdzie od lat 90. przebywał jego ojciec. Jako 10-latek zaczął treningi w juniorskich grupach FC St. Pauli, ale długo miejsca tam nie zagrzał. Moukoko błyszczał już w zespole do lat 13, w którym strzelił aż 23 gole w zaledwie 13 meczach. Tym zwrócił na siebie uwagę Borussii Dortmund, której zawodnikiem został przed sześcioma laty.

REKLAMA

Zobacz wideo Wisła Kraków chce awansu. Błaszczykowski zgłasza gotowość

Dwóch zawodników przekonało się, że nowy trener VfB Stuttgart nie bierze jeńców

Statystyki Moukoko w żółto-czarnej koszulce drużyn młodzieżowych były kosmiczne. W pierwszym sezonie, jako 12-latek, zdobył 33 bramki w 21 meczach zespołu do lat 15. W kolejnych rozgrywkach Moukoko był jedynym 13-latkiem, który występował w rozgrywkach do lat 17. W nich napastnik Borussii strzelił 40 goli w 28 spotkaniach, zostając królem strzelców. W pierwszym zespole BVB Moukoko zadebiutował w 2020 roku.

Dziś ma 18 lat (ur. w 2004), a na koncie już 59 meczów w Borussii, 11 goli i 8 asyst. Ale czy na pewno ma 18 lat? "Daily Mail" donosi, że wiek Niemca jest kwestionowany. Istnieje teoria, że w rzeczywistości jest cztery lata starszy.

Ile lat ma Moukoko?

"Newcastle United i Chelsea były zainteresowane napastnikiem, ale są gotowe wycofać się z negocjacji ze względu na dochodzenie w sprawie oszustwa związanego z wiekiem gracza" - czytamy.

W zeszłym tygodniu drużyna Kamerunu do lat 17 przygotowywała się do turnieju, ale nagle okazało się, że 21 graczy z 30-osobowej drużyny zostało oskarżonych o fałszowanie wieku. Interweniować w sprawie zamierza Samuel Eto'o, prezes kameruńskiej federacji. O podejrzany wiek Moukoko została zapytana też niemiecka federacja, bo napastnik BVB ma już dwa mecze w seniorskiej kadrze.

"Federacja odmawia komentarza w tej sprawie, ale może zapewnić, że prowadziła wiele intensywnych rozmów z Borussią, która zawsze podkreślała autentyczność dokumentów gracza" - czytamy w oświadczeniu.

Niemcy krytykują gwiazdy Bayernu. Zwrócili uwagę na jeden szczegół. "To uzależnienie?"

Warto jednak przypomnieć słowa Timo Preusa, trenera BVB do lat 23.

- Być może w rzeczywistości jest starszy o rok lub dwa. Ale na pewno nie ma 17 lat. To dla niego trudne, bo to nie jego wina. To nie chłopak oszukuje - mówił już kilka lat temu Preus na łamach portalu "Spox".