Mathaeus porównał go z Lewandowskim. "Zasługuje na tę wdzięczność"

Bayern Monachium walczy o uzupełnienie luki na pozycji bramkarza. Po powrocie z mundialu nogę złamał Manuel Neuer, który do końca sezonu 2022/2023 na pewno nie wróci na boisko. Z tego powodu Hasan Salihamidzić i jego współpracownicy starają się za wszelką cenę znaleźć odpowiedniego zmiennika, tym bardziej że powrót Alexandra Nuebela z wypożyczenia jest coraz mniej prawdopodobny.

Yann Sommer porównany do Lewandowskiego

Na górze listy życzeń działaczy Bayernu jest doświadczony reprezentant Szwajcarii Yann Sommer. 34-letni golkiper od 2014 roku gra w Borussii Moenchengladbach i jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w Bundeslidze. Pełen uznania jest legendarny niemiecki piłkarz Lothar Matthaeus, który chwalił zawodnika. - Wybitne interwencje, nienaganne ludzkie zachowanie i sukcesy sportowe. To właśnie oznacza Yann Sommer - podkreślił były reprezentant Niemiec.

Lothar Matthaeus porównał go także do Roberta Lewandowskiego, który latem 2022 roku odszedł z Bayernu do FC Barcelony po długich kłótniach z zarządem klubu. - Dla Roberta Lewandowskiego było to otrzymanie rekompensaty za ból i cierpienie jak w tym przypadku. Więc oni (Borussia Moenchengladbach- przyp.red.) też powinni teraz dostosować się do piłkarza trochę bardziej niż zwykle. Powinni spełnić życzenie wzorowego profesjonalisty Sommera. Zasługuje na tę wdzięczność - dodał także.

Problem stanowią działania dyrektora sportowego klubu Rolanda Virkusa, który zarzeka się, że nie ma zamiaru pozbywać się bardzo ważnego punktu swojej drużyny w trakcie sezonu. Niestety dla niego, władze klubu mogą mieć nieco inne zdanie. Wszystko za sprawą kontraktu Szwajcara, który wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Zimowe okienko transferowe jest więc ostatnim momentem, w którym można na nim zarobić.

Nie należy lekceważyć głosu samego zawodnika, który ma być coraz bardziej skory do zmiany barw klubowych. Według informacji napływających z Niemiec, transferu Szwajcara chcą piłkarze mistrzów Niemiec, którzy lobbują za jak najszybszym porozumieniem z Borussią Moenchengladbach.

W obecnym sezonie Sommer rozegrał w klubie 11 spotkań, w których puścił 14 goli i czterokrotnie zachował czyste konto. W sumie Szwajcar ma już za sobą 272 występy w Bundeslidze i 21 w Pucharze Niemiec. Zakup doświadczonego golkipera prawdopodobnie kosztowałby Bayern około 5 milionów euro.