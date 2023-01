Niemcy krytykują gwiazdy Bayernu. Zwrócili uwagę na jeden szczegół. "To uzależnienie?"

Rozgrywki niemieckiej Bundesligi będą wznowione dopiero 20 stycznia. Klubom zostało więc jeszcze trochę czasu na przygotowania. Ekipa Bayernu Monachium wybrała się zatem do Kataru. Treningi mistrzów Niemiec wzbudzają spore zainteresowanie. Na pierwszych otwartych zajęciach byli obecni także dziennikarze "Bilda". Po tym co zobaczyli, doszli do nietypowych wniosków.

"Nie mogą bez nich żyć". Piłkarze Bayernu uzależnieni?

Największą uwagę poświecili bowiem kwestii... telefonów komórkowych. - Gwiazdy Bayernu po prostu nie mogą żyć bez swoich ulubionych zabawek! - konstatują. Pewnych symptomów uzależnienia dopatrują się u trzech piłkarzy - Ryana Gravenbercha, Erica-Maxima Choupo-Motinga, którzy mieli długo słuchać muzyki, a także Benjamina Pavarda. Francuz z kolei tuż przed treningiem do kogoś dzwonił. Cała trójka pozbyła się smartfonów tuż przed rozpoczęciem zajęć.

"Bild" przypomniał także, że za telefonami w rękach piłkarzy nie przepadał były prezes Bayernu Monachium Uli Hoeness. - Chłopcy nie mają już życia prywatnego, są całkowicie transparentni. Ten telefon komórkowy to totalne gówno dla graczy! - grzmiał swego czasu.

Trudny temat. Zakaz telefonów już przerabiali

W 2018 r. kiedy trenerem Bayernu był Nico Kovac zawodnicy mieli nawet zakaz korzystania z telefonów w szatni oraz innych klubowych pomieszczeniach. Nie było o nich mowy nawet przy posiłkach czy podczas zajęć z fizjoterapeutą. - Obrazki z Kataru pokazują, jak trudno żyło się wtedy gwiazdom Bayernu... - ironizuje "Bild". Za kadencji trenera Juliana Nagelsamanna podejście do telefonów jest jednak bardziej liberalne.

Gracze Bayernu wrócą do gry 20 stycznia. Wtedy to w ramach 16. kolejki Bundesligi zmierzą się na wyjeździe w hitowym starciu z RB Lipsk. Po pierwszej części sezonu Bawarczycy zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Nad drugim Freiburgiem mają cztery, a nad trzecim Lipskiem - sześć punktów przewagi.