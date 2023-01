Mueller nagle zmienił zdanie. A minął zaledwie miesiąc. "Będę do dyspozycji"

Ubiegłoroczne mistrzostwa świata w Katarze były ogromną porażką dla reprezentacji Niemiec. Piłkarze Hansiego Flicka nie wyszli nawet z grupy, co było drugim turniejem z rzędu bez awansu do fazy pucharowej. Po ostatnim meczu przegranym 2:4 z Kostaryką Thomas Mueller nie wykluczył, że był to jego ostatni mecz w kadrze. Dziś wiadomo, co z przyszłością zawodnika Bayernu Monachium.

Thomas Mueller gra dalej. "Celem jest ponowne odniesienie sukcesu"

- Nie wiem dokładnie, jak sprawy potoczą się dalej. Jeśli to był mój ostatni mecz w reprezentacji Niemiec, to chciałbym skierować kilka słów do wszystkich niemieckich fanów piłki nożnej. To była ogromna przyjemność. Szanowni państwo, bardzo wam dziękujemy. Przeżyliśmy razem niesamowite chwile - powiedział Thomas Mueller po ostatnim meczu Niemców na mundialu. Wywołały one sporą niepewność wśród kibiców, dotyczącą tego, co dalej z karierą 33-latka.

W poniedziałek Mueller rozwiał wszystkie wątpliwości. - Byłem wzruszony po tym meczu, to był smutny moment. Myślałem na ten temat, wymieniałem pomysły z Hansim Flickiem. Będę do dyspozycji reprezentacji tak długo, jak będę zawodowym piłkarzem - przyznał na konferencji prasowej.

- Trener musi podejmować decyzje. Celem jest ponowne odniesienie sukcesu. Hansi ma wiele opcji w ataku. Jestem spokojny. Jeśli trener będzie mnie potrzebował, to będę w kadrze - dodał zawodnik Bayernu Monachium. To oznacza, że licznik Muellera w kadrze nie stanie na 121 meczach w narodowych barwach. Niewykluczone, że ujrzymy go na przyszłorocznych mistrzostwach Europy, które odbędą się w Niemczech.

