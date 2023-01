Najdziwniejszy transfer tego okna. "Wszystko potoczyło się tak szybko"

- Mam takie same cele, jak cała drużyna. Chcę wygrywać. Zamierzam pomóc zespołowi swoim doświadczeniem. Chciałbym grać jak najwięcej, ale znam swoją rolę. Po prostu cieszę się chwilą - powiedział Daley Blind po niespodziewanym dołączeniu do Bayernu. Holender związał się z Bawarczykami pół roczną umową i był to jeden z najdziwniejszych transferów tego okna.

