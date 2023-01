Niemcy chwalą Polaka z BVB. "Ma przed sobą wielką przyszłość"

Marcel Lotka zadebiutował w Bundeslidze pod koniec sezonu 21/22, korzystając z urazów Alexandra Schwolowa i Rune Jarsteina. Polski bramkarz zagrał w dziesięciu meczach i pomógł Hercie utrzymać się w lidze. Jego transfer do Borussii Dortmund był jednak owiany kontrowersjami, ponieważ Lotka podpisał umowę na przełomie lutego i marca 2022 roku, a Hertha pod koniec kwietnia chciała skorzystać z klauzuli w umowie Polaka. Ostatecznie sprawa została wyjaśniona i Lotka związał się dwuletnim kontraktem z dortmundczykami.

Marcel Lotka rozmawiał z dziennikiem "Ruhr Nachrichten" w trakcie przygotowań do drugiej części sezonu. Polski bramkarz przyznał, że chce zrobić kolejny krok w karierze. - Pracuję każdego dnia na to, by się poprawić i zrobić kolejny krok. Moje reakcje na boisku? Jestem ekstrawertykiem. Byłem taki w Hercie i taki jestem w Dortmundzie. Myślę, że to może pomóc drużynie, bo jako bramkarz staram się naciskać na kolegów, żeby nie byli nieśmiali w trakcie meczów - powiedział. Borussia Dortmund zgłosiła Marcela Lotkę do rozgrywek Bundesligi już na początku sezonu.

Zdaniem niemieckich dziennikarzy Lotka ma szanse na awans do pierwszego zespołu, jeśli nadal będzie dobrze występował w rozgrywkach III ligi - obecnie ma pięć czystych kont po dziesięciu meczach. Prawdopodobnie Polak byłby trzecim bramkarzem w hierarchii, za Szwajcarem Gregorem Kobelem i Niemcem Alexandrem Meyerem. - Mogę jedynie chwalić Marcela. Udowodnił, że mógłby sprawdzić się w Bundeslidze. Lotka jest wartością dodaną dla drużyny. Ma przed sobą wielką przyszłość. Jeśli pozostanie taki, jaki jest, to czeka go fajna kariera - stwierdził Ingo Preuss, dyrektor drużyny rezerw.

W miłych słowach Marcela Lotkę opisywał też Thomas Feldhoff, trener bramkarzy Borussii Dortmund. - Jestem bardzo zadowolony z jego postawy. Jest bardzo ambitny, zawsze chce być coraz lepszy. Jest też dociekliwy i chłonie wszystkie informacje, jakie otrzymuje. Ma jednak kilka mankamentów, nad którymi pracujemy. Jednym z nich są jego emocjonalne wybuchy podczas meczów - stwierdził Feldhoff. Umowa Marcela Lotki z Borussią Dortmund jest ważna do końca czerwca 2024 roku.