Oto najdroższy piłkarz na świecie. Niespodzianka. 208 mln euro

Międzynarodowe Centrum Studiów Sportowych (CIES) co pół roku publikuje własne zestawienie najdroższych piłkarzy świata. Wycena jest tworzona na podstawie modelu statystycznego opracowanego przez Football Observatory, jeden z zespołów badawczych CIES.

Jude Bellingham najdroższym piłkarzem świata według CIES. Wyceniono go na 208 milionów euro

W najnowszym zestawieniu doszło do niemałej niespodzianki. Na czele znalazł się angielski pomocnik Jude Bellingham, którego wartość oszacowano na 208,2 miliona euro. "Biorąc pod uwagę, że jego kontrakt wygasa w czerwcu 2025 roku, jest to prawdopodobnie okienko transferowe, w którym Borussia Dortmund mogłaby zarobić najwięcej" - dodało CIES. Bardzo możliwe, że niedługo trafi do Realu Madryt, o czym przekonują zagraniczne media, TUTAJ>>.

Na drugim miejscu listy znalazł się inny Anglik Phil Foden, którego wyceniono na 200,5 mln euro. Trzeci był Kylian Mbappe, którego wartość oszacowano na 190,7 mln euro, dzięki czemu o 200 tysięcy euro wyprzedził czwartego Viniciusa Juniora z Realu Madryt. Piąte miejsce należy do Erlinga Haalanda z Manchesteru City. Obecnego lidera klasyfikacji Złotego Buta wyceniono na 174,9 mln euro, choć zaznaczono, że "w nadchodzących miesiącach może on zbliżyć się albo nawet przebić graczy, którzy są przed nim".

Spośród piłkarzy, którzy nie występują w czołowych pięciu ligach europejskich, najwyżej wyceniona Enzo Fernandeza z Benfiki Lizbona. Niedawno został on mistrzem świata z reprezentacją Argentyny, ponadto otrzymał nagrodę dla najlepszego młodego zawodnika turnieju.

Czołowa dziesiątka zestawienia najdroższych piłkarzy świata wg. CIES